Andrés Manuel López Obrador celebra liberación de casetas de cobro en Sinaloa

Ciudad de México.- Andrés Manuel López Obrador (AMLO), presidente de México, celebró durante su conferencia matutina la ejecución de operativo por parte de la Guardia Nacional para liberar las casetas en el estado de Sinaloa que eran tomadas por ciudadanos que cobraban a los conductores por el paso.

El presidente López Obrador resaltó que hace meses se había comprometió a acabar con lo que denominó “huachicol en las casetas” de cobro en las autopistas de México, a través de un operativo a cargo de la Guardia Nacional.

Acabamos de llevar a cabo un operativo para liberar las castas de Sinaloa de Capufe. Ya se hizo en Nayarit. Este fin de semana se liberaron todas las casetas que estaban tomada desde hace mucho tiempo en Sinaloa”, declaró AMLO.

Además Andrés Manuel indicó que el siguiente estado donde se realizará la “limpia” en las casetas será Sonora.

“Y vamos hacia Sonora, porque está igual”, aseveró.

AMLO indicó que ya se está poniendo orden en las casetas de las autopistas de México, asegurando que en muchos de los casos las personas que tomaban las casetas no sólo cobraban por el paso de los usuarios de las carreteras, sino que también amenazaban a los conductores.

No sólo toman la caseta, cobran, sino amenazan a la gente, hay violencia, entonces estamos poniendo orden en el caos”, dijo el jefe del Ejecutivo.

López Obrador aseguró que la toma de casetas se debía a que los ciudadanos justificaban su acción comparando los supuestos robos que existían en los altos mandos del Gobierno, sin embargo comentó que esto ya no sucedía, pues su administración está combatiendo la corrupción desde arriba.

“Antes no se podía porque si robaban los de arriba pues los de abajo sentían que podían hacerlo, o decían “si roban los del gobiernos porqué no nosotros, de qué vamos a vivir”, pero ahora ya no es así, hay autoridad moral”, indicó AMLO.

Liberan casetas de cobro en Sinaloa

Durante la noche del sábado 28 de noviembre, se desplegó un operativo a cargo de la Guardia Nacional y autoridades federales en el todo el estado de Sinaloa para liberar las casetas que estaban tomadas por ciudadanos quienes obtenían los cobros de los usuarios de las autopistas.

Dichas casetas ya tenían varios meses tomadas por personas que decían ser agricultores, quienes pedían de forma voluntaria la cooperación de los automovilistas que transitaban por las rutas federales y que cruzaban las casetas de peaje y México 15.

Así diferente casetas de Capufe, como la caseta del El Rosario, Mármol, y Cuatro Caminos, fueron resguardadas por elementos de la Guardia Nacional para cerciorar que se mantuviera el paso regular a los automovilistas.