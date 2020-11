Andrés Manuel López Obrador con mano blanda, asegura que no habrá sanciones a empresas con outsourcing

Ciudad de México.- El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), informó que El Gobierno de México ya comenzó con las reuniones con líderes empresarios para formular la iniciativa que pretende eliminar la práctica de outsourcing o subcontratación en México, indicando que podrían ser sanciones ligeras a quien aún implementa este tipo de contratación.

AMLO se reunió por primera vez el 23 de noviembre con empresarios y miembros de su equipo de trabajo como el SAT, el IMSS y la Consejería Jurídica de la presidencia, para acordar con los representantes la posible eliminación del outsourcing.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Ayer estuvieron los representante del Sector Empresarial, de todas las cámaras, fue un buen encuentro y se acordó que a partir de hoy empiezan a revisar toda la iniciativa”, declaró AMLO.

López Obrador informó que se estableció una sesión permanente, con reuniones todos lod días para hacer revisiones y acuerdos con el Sector Empresarial para estructurar la iniciativa, que una vez lista, será enviada al Poder Legislativo para su valoración y aprobación.

El mandatario indicó que uno de las principales razones para eliminar el outsourcing en México, son las injusticias para los trabajadores, quienes no gozan de todas las prestaciones de ley por parte de las empresas que utilizan la subcontratación.

Agregó que durante fin de año, en los meses de noviembre y diciembre, las empresas que usan el outsourcing, comienzan a despedir a sus trabajadores para no entregar prestaciones por ley como el Aguinaldo y el reparto de utilidades.

En enero, los patones comienzan recontratar a los mismos empleados que un mes anterior habían despedido.

“Nosotros lo que queremos es que se proteja a los trabajadores, no queremos que con estrategias que se crearon durante el periodo neoliberal, se deje sin prestaciones a los trabajadores, que se les liquide, que se les cancele el contrato en noviembre para que en diciembre ya no estén recibiendo Aguinaldos, no estén recibiendo reparto de utilidades y otras prestaciones y que luego los vuelvan a recontratar”.

AMLO catalogó esta estrategia como injusta e inmoral por parte de los patrones, pues deja en una desventaja a los trabajadores en México.

Por otra parte, aseguró que las empresas temen que se comience a aplicar sanciones de forma autoritaria a quienes utilizan la subcontratación, sin embargo López Obrador indicó que no se llevarían a cabo sanciones de este tipo.