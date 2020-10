Andrés Manuel López Obrador dice que Marcelo Ebrard "se puso cera en los oídos"

CDMX.- El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) dijo que Marcelo Ebrard "se puso cera en los oídos" cuando compitió por la candidatura de la Presidencia de la República a través de una encuesta en el proceso electoral de 2012.

Andrés Manuel López Obrador recordó que cuando compitió contra el canciller Marcelo Ebrard por la candidatura del PRD a la Presidenta de la República, este se puso "cera en los oídos para no escuchar el canto de las sirenas".

En la mañanera, Andrés Manuel López Obrador dijo que a él le tocó resolver cuando fue dirigente con encuestas, le tocó incluso la segunda vez ser candidato a la Presidencia con una encuesta; participó Marcelo Ebrard y se puso de acuerdo, se contrataron dos o tres empresas y salió mejor, pero lo importante es que Marco Ebrard aceptó el resultado "se puso cera en los oídos para no escuchar el canto de las sirenas".

Andrés Manuel López Obrador recordó que sus adversarios querían que él y Marcelo Ebrard se confrontaran, quería que se pelearan y entonces siempre hay los que "cucan, sonsacan".

Marcelo Ebrard declinó por tener aspiraciones presidenciales para el 2024

El Canciller Marcelo Ebrard había mencionado en una entrevista con la periodistas Carmen Aristegui que a el lo saquen de la competencia, ya que declinó tener aspiraciones presidenciales para el 2024.

Marcelo Ebrard declaró en no tener ningún interés, ya que por ahora solo se tiene que concentrar en hacerle frente a la pandemia de Covid-19, el problema económico y muchos temas más importantes.

Sin embargo, fue cuestionado sobre quién dirigirá el partido de Morena y la elección del 2021 donde se definirá el futuro, incluyendo la sucesión presidencial.

A lo que respondió que a él lo pongan fuera de todo eso, ya que esta en su trabajo.

Pide Andrés Manuel López Obrador aceptar resultados de encuestas

El Presidente Andrés Manuel López Obrador pidió a los candidatos de la dirigencia de Morena aceptar el resultado de la tercera encuesta que realizará el INE, ya que este tipo de mecanismos recoge la opinión de los militantes y no de las cúpulas.

Andrés Manuel López Obrador puso como ejemplo cuando Marcelo Ebrard, aceptó los resultados de las encuestas para la candidatura presidencial del 2012.

El presidente expresó que lo importante será recoger la opinión de los militantes y así dejar de lado las decisiones cupulares.

"Bueno, no sólo para el caso de Morena, sino de todos los partidos políticos. No olvidar que un partido es una entidad de interés público, así lo establece la Constitución. En todos los casos, yo creo que se debe de tomar en cuenta la opinión y el sentido de los militantes, de cualquier partido, debe ser la militancia y los ciudadanos los que decidan sobre la organización y sobre los que van a representar a militantes, no debe de ser asunto de cúpulas.