Falso que Petróleos Mexicanos haya pedido que se devuelvan las utilidades: Andrés Manuel López Obrador

México.- Durante la conferencia matutina de este martes, 17 de noviembre, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador declaró que no era cierto que en Pemex se estuviera pidiendo a los trabajadores que devolvieran las utilidades.

En días pasados, se difundió la noticia de que PMI Comercio Internacional, filial de Petróleos Mexicanos, solicitó a los empleados de la petrolera que devolvieran parte de sus utilidades.

Al día siguiente de que la noticia fuera dada a conocer, se informó que la devolución de utilidades era una cuestión opcional para los trabajadores.

Andrés Manuel López Obrador fue cuestionado sobre esta información que se difundió a través de medios de comunicación, sin embargo, tras dar un breve "no", comenzó a hablar de los aguinaldos, situación que en un principio no dejó en claro si se refería a las utilidades o no.

"No, es parte de la campaña de distorciones, de desinformación, de los que no nos quieren" respondió inicialmente el presidente México ante la solicitud de PMI Comercio Internacional de que los trabajadores devolvieran sus utilidades.

Sin embargo, es importante señalar que aunque al presidente se le preguntó sobre la devolución de utilidades, él en un inicio señaló que no, que eso no estaba ocurriendo, y posteriormente, comenzó a hablar del aguinaldo.

"Se han dedicado a estarnos atacando, de que obliga Pemex a que los trabajadores entregaran su aguinaldo. Lo hemos hablado aquí ya varias veces; desde que se dio a conocer de ibamos voluntariamente los altos funcionarios, aclarando también, porque no se matiza, es todo a tabla raza, la mayoría de los trabajadores del Gobierno del Estado reciben completo su aguinaldo y solo los que estamos hasta arriba de la piramide, los altos funcionarios, estamos donando parte de nuestro sueldo y del aguinaldo, pero voluntariamente" declaró Andrés Manuel López Obrador en relación a la supuesta devolución de utiliades que pide PMI Comercio Internacional a trabajadores de Pemex.

Posteriormente, el presidente de México comenzó a repetir la información sobre como funcionaría la devolución voluntaria de una parte del aguinaldo, haciendo enfásis en que todos los trabajadores recibirían su aguinaldo completo y que será en una cuenta especial, donde se depositará la aportación voluntaria.

Se señala de nuevo que a pesar de que se preguntó sobre la devolución de utilidades, y que Andrés Manuel López Obrador respondió que no, pero que después se dispuso a explicar sobre la donación del aguinaldo, y en su respuesta no mencionó ni una sola vez la palabra utilidades.

Finalmente, se le volvió a cuestionar sobre las utilidades y el presidente de México nego rotundamente que se estuviera pidiendo la devolución de las utilidades.