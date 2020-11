Andrés Manuel López Obrador pide esperar a que termine el proceso contra Enrique Peña Nieto

Ciudad de México.- Durante la conferencia matutina de este viernes 13, el presidente Andrés Manuel López Obrador pidió a medios de comunicación esperar a que la Fiscalía General de la República resuelva el caso que ayer se viralizó contra el ex presidente Enrique Peña Nieto (predecesor del actual ejecutivo).

Andrés Manuel López Obrador fue cuestionado sobre el caso de Emilio Lozoya, el cual ayer se difundió que también involucra al ex presidente de México Enrique Peña Nieto, a quien la Fiscalía General de la República acusa de traidor a la patria y jefe criminal.

De acuerdo a la información publicada por Reforma, a Peña Nieto se le señala que de ser la cabeza de un aparato burocratico que funcionaba como un Estado dentro del Estado Mexicano, pues presuntamente a usando su poder e influencia presionó a Emilio Lozoya y al ex secretario de Hacienda, Luis Videgaray, para realizar un desvío de recursos que presuntamente se entregaron a funcionarios de representantes de los legisladores.

Por estos hechos, se acusa a Enrique Peña Nieto de alejarse del estado de Derecho, pues utilizó el cargo de presidente de la República para cometer delitos.

Por su parte, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador afirmó que es la Fiscalía General de la República la que está actuando de manera independiente y autónoma en el caso de Emilio Lozoya.

"Es la Fiscalía la que tiene que proceder como corresponde en un autentico Estado de Derecho, vamos a esperara a que la Fiscalía termine de integrar todos estos expedientes, y se pida a los jueces que ellos decidan si hay culpabilidad, quienes son los responsables", declaró el presidente del país.

En ese sentido, López Obrador afirmó que su postura ante este proceso de justicia que se realiza, es que no haya venganza, ni persecuciones políticas, comentarios que ya ha realizado en el pasado. Incluso el día de ayer, afirmó que él no le guarda rencor personal a algún expresidente, que los temas que expone sobre la corrupción que ocurría durante las administraciones pasadas es meramente político, debido a que engañaron el pueblo.

"Que se aplique la ley con rigor con escrupulos que no se fabriquen delitos y al mismo tiempo, que no haya impunidad" expuso AMLO al hablar sobre el caso de exfuncionarios que investiga la Fiscalía General de la República.

Reafirmó que su postura no es de persecución contra los exfuncionarios y expresidentes, que no se encuentra a favor ni en contra los señalados. Por otra parte, Andrés Manuel López Obraodr reconoció al fiscal Alejandro Gertz Manero como "profesional, recto, integro", y que en sus funciones al mando de la Fiscalía General de la República no era capaz de "actuar de manera indebida.

"Si son casos muy relevantes, porque se está implicando a funcionarios del más alto nivel, se trata de mucho dinero, son sobornos, tiene que ver con lo político, involucra al poder legislativo, tiene que ver con Pemex, bueno es un asunto también electoral, porque se sostiene que este dinero que se entregó como sobornos, que es lo que tiene que probar la Fiscalía que si fueron sobornos y que si en efecto se entregó el dinero" comentó Andrés Manuel López Obrador sobre el caso de Emilio Lozoya.

Asímismo informó que un gerente de Odebretch (empresa brasileña acusada de entregar los fondos que intervendrían en la campaña electoral del 2012) que el dinero que se entregó al gobierno de Enrique Peña Nieto fue para firmar contratos y no para comprar votos en el congreso. Sin embargo, como ya mencionó, será la Fiscalía General de la República quien resuelva el caso.

El presidente de México declaró que está cumpliendo con la premisa de no perseguir a nadie, y que en el caso de expresidentes, será el pueblo quien decida si debe haber una investigación para esclarecer asuntos, como saber si tienen resonsabilidad "en la crisis de México, desde Salinas hasta el presidente Peña".

"Son asuntos batante delicados que debemos asumir, decisiones que debemos tomar entre todos" finalizó Andrés Manuel López Obrador sobre el caso de Emilio Lozoya que el día de ayer se dio a conocer que también involucra a Enrique Peña Nieto.