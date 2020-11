Andrés Manuel López Obrador presenta la Guía Ética para la Transformación de México

Ciudad de México.- El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador hizo la presentación de la Guía Ética para la Transformación de México, una obras en la cual participaron decenas de personas durante varios meses y que será entregada a 8 millones de adultos mayores para que la lean, si gustan, durante sus tiempos libres.

La Guía Ética para la Transformación de México es el resultado del trabajo realizado durante meses, con el fin de que se promueva una forma de vivir que resulte más completa espritual y moralmente.

"Desde hace tiempo, nosotros hemos venidos sosteniendo, que la crisis de México no solo es una crisis económica, no solo una crisis de bienestar, si no también una crisis por la perdida de valores culturales, morales, espirituales, se presentó en los últimos tiempos un proceso de degradación de la vida pública" declaró Andrés Manuel López Obrador durante la conferencia de este 26 de noviembre.

El presidente de México afirmó que es necesario fortalecer los valores, así como enfocarse la procuración del bienestar y el bienestar del alma.

Es un documento similar, aunque a la luz de los nuevos tiempos, al documento que elabaró Alfonso Reyes en su momento, la Cartilla Moral, esta es Guía Ética para la Transformación de México.

Posteriormente, Jesús Ramírez Cuevas realizó la exposición sobre dicha guía, señalando que se trataba del cumplimiento del compromiso número 99, donde se señalaba que se convocaría a mexicanos y mexicanas para discutir y elaborar una constitución moral, que ayude a fortalecer los valores morales de la población de México.

Ramírez Cuevas afirmó que se realizaron cercad de 50 foros para la elaboración de la Guíta Ética para la Transformación de México, con la participación de iglesias y universidades públicas, entre otras entidades.

"La adopción de una guía ética por parte de la sociedad es voluntaria, este documento es una referencia, no es una ley, no se trata de una norma jurídica de ningún tipo, es un documento para el debate, para la discusión, para la reflexión", declaró Jesús Ramírez Cuevas, Coordinador General de Comunicación Social y Vocero del Gobierno de la República.

La Guía Ética para la Transformación de México está conformada por 20 principios y valores, informó Ramírez Cuevas.