Andrés Manuel López Obrador presume nuevo acuerdo sobre el agua con Estados Unidos

México.- El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador celebró la nueva acta sobre el tema del agua (Acta 325) que lograron autoridades mexicanas con autoridades estadounidenses, tras los conflictos por el vital liquido que ocurrieron en el estado de Chihuahua.

Andrés Manuel López Obrador había indicado que la conferencia matutina de hoy solo sería para responder preguntar, sin embargo, ante el importante convenio firmado por ambos países, invitó a la titular de Comisión Naiconal del Agua (Conagua) Blanca Elena Jiménez Cisneros, Roberto Velasco Álvarez, director general para América del Norte de la Secretaría de Relaciones Exteriores y a Marcelo Ebrar, secretario de Relaciones Exteriores para que informaran sobre el nuevo acta por el intercambio de agua.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Acta 325

De acuerdo a la información expuesta por Roberto Velazco Álvarez durante la conferencia del presidente de México, a los acuerdos por ciclos de agua entre Estados Unidos y México se les nombran actas. Para este caso, se presume la realización del Acta 325, el cual entró en vigor el día de ayer (21 de octubre).

La negociación del Acta 325 es importante debido a la necesidad de cumplir con los acuerdos que tiene México para la entrega y recibimiento de agua con Estados Unidos.

En el acuerdo ya establecido, México debe entregar una cuarta parte del agua que recibe de Estados Unidos en un plazo de cinco o hasta 15 años, sin embargo, el gobierno federal anterior no cumplió con la entrega de agua y por ello la administración actual se vio en la obligación de buscar un nuevo acuerdo para iniciar un nuevo ciclo de entrega y recibimiento de agua con Estados Unidos.

Roberto Velasco Álvarez durante la conferencia matutina. Foto: Captura de video

De acuerdo a Velasco Álvarez, México se encuentra en el ciclo 35 de agua (siendo el ciclo 34 en el que no se cumplió con la entrega de agua).

El acta 35 concluirá exitosamente usando una porción de las aguas de propiedad mexicana en las presas internacionales.

En el acta 325, Estados Unidos se compromete a ayudar a México por razones humanitarias en la entrega de agua potable para el uso en los municipios fronterizos, ya sea por sequías o por fallas en el sistema hidráulico.

En las negociaciones sobre el acta 325 estuvieron involucrados directamente Marcelo Ebrard, Blanca Jiménez, Humberto Marengo y Alicia Kerber.

Finalmente, Velasco Álvarez reconoció que a diferencia de una situación similar ocurrida en el pasado, México no tuvo que hacer el pago de una sansión por no cumplir con la entrega del agua. Además, se declaró que se seguirá extrayendo agua de la presa Luis L. León (El Granero) hasta el 19 de noviembre, pero no para entregarla a Estados Unidos, si no para reponer el agua usada en las presas internacionales (la cual fue usada para cumplir con el acuerdo) y garantizar el abasto del liquido para el consumo de la población mexicana.

Conflicto por el agua en el norte de México

Roberto Velasco expuso que el gobernador de Chihuahua ante puso intereses por las próximas elecciones sobre el aseguramiento del consumo del agua para las ciudades y municipios del norte de México.