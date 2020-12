Andrés Manuel López Obrador prometió que este 1 de diciembre México tendría sistema de salud como el de Dinamarca

México.- De cara a los dos años de Gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), que presentará este 1 de diciembre su informe con los avances alcanzados por la Cuarta Transformación (4T), cuidadanos mexicanos han comenzado a recordar en redes sociales algunas promesas que todavía parecen muy lejanas.

Es así que en Twitter han recordado una promesa realizada por el mandatario en enero de este año, antes del inicio de la pandemia de Covid-19 en México: nuestro país tendría para este 1 de diciembre un sistema de salud a la altura del de países como Dinamarca y Canadá.

AMLO aseguró durante La Mañanera del pasado 16 de enero que para este 1 de diciembre dicha promesa sería una realidad y los mexicanos gozaríamos de un sistema de salud pública totalmente renovado, con medicamentos gratuitos y la calidad como sello distintivo.

El 1 de diciembre de este año va a estar funcionando el sistema de salud pública con normalidad, con servicio de calidad, atención médica y medicamentos gratuitos. Va a estar funcionando como los servicios de salud que hay en otras partes del mundo, como en Dinamarca, así aspiramos, como en Canadá, como en el Reino Unido", fueron sus palabras.

Previamente, el 8 de enero, el presidente de México había expuesto que el verdadero problema que padecía el sistema de salud del país no era de presupuesto, sino de corrupción, algo que la 4T está decidida a combatir y erradicar.

Andrés Manuel López Obrador subrayó que todos los mexicanos tienen derecho a recibir atención médica gratuita, y recordó cuando sufrió un infarto en 2013 que casi le cobra la vida, a no ser porque se encontraba a 10 minutos del hospital.

"Me dio un infarto, tuve la suerte de que estaba a 10 minutos de un hospital y me salvaron por eso. Le pasa lo mismo a una persona... y no hay la medicina para prepararlo y que alcance a llegar en una ambulancia, entonces queremos que ahí esté el medicamento, el especialista: es el derecho a la salud y poner todo el énfasis en la prevención y en el primer nivel de atención médica", expresó.

El objetivo de su Gobierno -destacó en su momento- es que los medicamentos lleguen a todos los rincones de México, así "como llega la Coca-Cola... a todos lados".

Ante una promesa de esa magnitud chocando con la realidad en la que se encuentra el sistema de salud mexicano, golpeado por la pandemia de Covid-19 que ha marcado este 2020, los críticos de AMLO recordaron en Twitter las palabras del presidente.

Buenos días ¿o deberíamos decir god morgen Bandera de Dinamarca? Se cumplió el plazo de la promesa para que hoy amaneceríamos siendo como Dinamarca, una mentira más de Andrés, de esas que le creyeron 30 millones", ironizó el usuario @kikemireles.

"Pues no. Ya es 1 de diciembre del 2020 y resulta que NO tenemos un sistema de salud como el de Dinamarca ����. Nomás lo ilusionan a uno, me cae", fue lo que tuiteó el senador del PRI Javier Alarcón.

Publicaciones burlándose de la promesa de AMLO inundaron Twitter este 1 de diciembre. Imagen: Captura de Twitter

El Gobierno de AMLO ha hecho algunos esfuerzos por impulsar el sistema de salud y aumentra su cobertura, principalmente en atención a los más pobres. Tal es el caso del IMSS-Bienestar, cuyo gasto aumentó en 7% este año en comparación con 2019.

Sin embargo, el presupuesto que el Gobierno de México destina al sector salud continúa siendo bajo, de 5,5 puntos del PIB, menor al de países como Honduras, El Salvador y Zimbabue. A este respecto, la Organización Panamericana de la Salud ha señalado que un país como el nuestro debería gastar mínimamente el doble de lo que se destina actualmente a su sistema de salud.

Al ya de por sí debilitado sector salud mexicano vino a asestarle otro golpe la pandemia de coronavirus, que también ha afectado gravemente a los de otros países, llegando a saturar hospitales de enfermos de Covid-19.