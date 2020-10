Andrés Manuel López Obrador recomienda hacer encuestas para elegir lideres de partidos políticos

México.- Esta mañana, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador fue cuestionado sobre como llegar a la reconciliación en el liderazgo de Morena, partido político al cual él pertenece, a lo que respondió que las encuestas son la mejor manera de elegir a los representantes.

AMLO señaló que consultar a las bases debe ser la manera en que se elija a los líderes de los partidos políticos, que se debería dejar de lado que las cúpulas del poder elijan a los líderes.

Posteriormente, explicó que las encuestas son un método científico social, que con muestras de aproximadamente mil 200 personas pueden ofrecer una imagen general de lo que ocurre, pues se trata de una muestra representativa.

Detalló que las encuestas bien aplicadas pues tienden a analizar la cantidad de las personas encuestadas, pues se debe determinar el sexo, la edad y factores socioeconómicos.

Indicó que a pesar de ser un buen método científico, pueden ocurrir sesgos, los cuales por lo general son provocados con el fin de obtener resultados a modo.

Que sea el pueblo, militantes, simpatizantes, los que decidan, que se acabe la política cupular.

Recordó que en su momento, él y Marcelo Ebrard contrataron a dos consultoras para ver quién sería el candidato a la presidencia de México. Encuesta que mostraría como victorioso a López Obrador.

Una parte muy importante de los resultados de las encuestas es aceptarlos si no se es elegido, pues la mayoría ha decidido. Así como Ebrard aceptó el resultado de aquella encuesta en la que participaron ambos.

Por otra parte indicó que (el conflicto en el liderazgo de Morena) está sucediendo porque el procedimiento de elección del líder en el partido político es distinto. Pues antes el “presidente de México era también el presidente del partido, y ahora no es así, yo no me estoy metiendo porque no me corresponde y es parte de los cambios que se tienen que comenzar a hacer”, comentó Andrés Manuel López Obrador.

La confrontación es parte de la democracia (…) tiene que haber debate y manifestarse lo que se piensa.

López Obrador señaló que los movimientos políticos deben tener como prioridad el interés general y no los intereses personales de los políticos involucrados. Finalmente dijo una frase que resumía su postura sobre como debe percibirse el poder.