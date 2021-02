Andrés Manuel López Obrador responde ante la iniciativa de Ricardo Monreal sobre redes sociales

Ciudad de México.- El Presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que no acepta la censura en redes sociales y menos de particulares que no representan a los ciudadano, afirmó que no es partidario de la iniciativa presentada por Ricardo Monreal.

El Presidente de México Andrés Manuel López Obrador dijo que no es partidario de la censura en redes sociales.

"Yo soy partidario de que no se regule lo que tiene que ver con los medios de comunicación, soy partidario de lo que decía Sebastián Lerdo de Tejada, que la prensa se regule con la prensa, que no haya ningún mecanismo de regulación, ninguna censura"

Dijo esta mañana en la conferencia matutina.

"Por eso no me gustó lo que hicieron los dueños de las redes sociales, no de las redes, de las plataformas estas famosas, cuando silenciaron al Presidente Trump. No acepto la censura y menos de particulares que no representan el interés de los ciudadanos, que no son gobiernos legal y legítimamente constituidos, eso no puede ser. ¿Cómo se erigen en los grandes censores, jueces?"

Cabe señalar que el senador Ricardo Monreal dijo que pospondrá por tres semanas la presentación de su iniciativa para recular las redes sociales, el Mandatario federal remarcó que es facultad de los legisladores presentar proyecto de ley para que sean debatidos y después aprobados.

"Es una facultad que tienen los legisladores, ellos pueden presentar iniciativas de ley. Esa es su función, elaborar leyes, aprobar leyes, por eso son legisladores, ellos pueden presentar estas iniciativas y tiene que haber debate y buscar que sean aceptadas las iniciativas y desde luego aprobadas, en este caso en el Senado"

Dijo Andrés Manuel López Obrador.

Cabe señalar que luego de recibir una oleada de críticas por parte de todos los sectores, Ricardo Monreal anunció que aplazaría por tres semanas la presentación oficial de su proyecto de iniciativa para regular las redes sociales.

Ricardo Monreal compartió a través de su cuenta de Twitter que habrá un espacio de 5 minutos su bienvenida a los internautas al debate sobre la regulación por parte del Estado.

