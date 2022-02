Andrés Manuel López obrador está obligado a respetar la ley

México.- El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, violentó el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los artículos 6 y 31 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, el 57 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas y el 69 del Código Fiscal de la Federación.

Durante su tradicional conferencia mañanera del pasado viernes 11 de febrero, el Ejecutivo federal incurrió en abuso de funciones, según la Ley General de Responsabilidades Administrativas, al dar a conocer información confidencial de un particular, en este caso, sobre los supuestos ingresos económicos del periodista Carlos Loret de Mola, puesto que, como servidor público, está obligado a guardar absoluta reserva en lo concerniente a las declaraciones y datos suministrados por los contribuyentes o por terceros con ellos relacionados, así como los obtenidos en el ejercicio de las facultades de comprobación, tal como lo especifica en este caso el Código Fiscal de la Federación.

Asimismo, faltó a la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados al no garantizar la privacidad del periodista.

“Mal hace nuestro presidente de la República en divulgar los ingresos obtenidos por Carlos Loret de Mola, utilizando la información privilegiada con que cuenta el Servicio de Administración Tributaria (SAT)”, expresó el abogado experto en materia fiscal Roberto López Montenegro.

Consecuencias

Dijo que con lo que hizo, está violando el secreto o confidencialidad que contempla el artículo 69 del Código Fiscal de la Federación y puede incurrir en responsabilidades administrativas y/o penales.

Dice el artículo, comentó, que los servidores públicos que conozcan dicha información con motivo de sus funciones, deben observar la confidencialidad sobre la misma, salvo algunas excepciones que contempla este numeral y que no encuadra en el supuesto del caso del periodista.

Lo anterior, dijo, dado que pueden poner en riesgo inminente a la persona o contribuyente y, en tal sentido, “nuestro presidente de la República está violentando las normas jurídicas que juró respetar”.

Los problemas que tengan el presidente de la República y el periodista, señaló, deben arreglarlos en lo personal.

“El presidente de la República, a mi consideración, está equivocando su discurso y está equivocando sus decisiones. Él llegó con más de 30 millones de votos al poder y, lamentablemente, la gente ya muestra un desencanto con sus acciones y su gobierno, porque carece de resultados y además que todos los días, de lunes a viernes, utiliza las mañaneras para denostar a los periodistas, a los intelectuales, a los abogados, exgobernadores, universidades, gobiernos extranjeros, incluso a los mismos mexicanos. La ciudadanía se está dando cuenta que este señor no se está dedicando a gobernar, sino a denostar a sus rivales como si todavía estuviera en campaña”, agregó.

El abogado con 18 años de experiencia laboral en el área jurídica de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público explicó que los servidores públicos se rigen por la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, lo que implica sanciones administrativas y sanciones penales a quien viole la secrecía de la información que está obligado a guardar, en este caso específico de la materia tributaria, dijo, el Código Fiscal de la Federación, en su artículo 69 e incluso la Ley Federal de Derechos del Contribuyente establece la obligación de los servidores públicos adscritos al SAT de guardar la secrecía de la información en cuanto a las declaraciones anuales de las personas físicas y morales.

“Por la razón de que exponen a la gente a que sea víctima de algún secuestro o alguna extorsión y, por lo tanto, ningún servidor público adscrito al SAT deberá revelar la información obtenida con motivo de sus funciones y que tenga que ver con la identidad de las personas con el Registro Federal del Contribuyente y con los ingresos obtenidos con las ganancias”.

El Código Fiscal es muy enfático, insistió, y especifica que ese tipo de información solo se puede proporcionar en algunas denuncias y querellas, o demandas civiles, por ejemplo, de alimentos, siempre y cuando el juez solicite esa información a las autoridades fiscales; mientras, no. “Por lo general, en un 90 por ciento esa información es reservada y es confidencial, y solo en un 10 por ciento, en caso de alguna excepción, pero en ninguna de ella encuadra el supuesto de Carlos Loret de Mola”.

El especialista en tema fiscal mencionó que, si fue la jefa del SAT quien entregó esa información privilegiada al presidente, estuvo muy mal, porque ella debió guardar la secrecía y no debió haber filtrado esa información; si así lo hizo, puede ser sujeta de sanciones administrativas y sanciones penales e incluso la destitución de su puesto. “Y si el presidente lo ordenó, entonces también el presidente de la República, porque cuando él protestó el cargo, juró respetar y hacer respetar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y, si no lo está haciendo, está incurriendo en una omisión grave”.

El presidente AMLO está obligado a respetar la ley. Ilustración/ Debate

Investigación

López Montenegro señaló que el SAT tiene expertos en informática que pueden ingresar a su sistema y detectar con qué clave de acceso ingresó algún servidor público a revisar la información del señor Carlos Loret de Mola, porque para revisar esa información, agregó, se requieren claves de acceso y esas solamente las tienen los funcionarios y servidores públicos de nivel medio y superiores.

“Es importante saber quién filtró esa información y quién la entregó a algún servidor público, que puede ser el área Jurídica, el área de Recaudación o el área de Auditoría Fiscal y hay que revisar eso, porque el SAT tiene responsabilidad de resguardar la información y estar monitoreando que ninguno de sus servidores públicos ingrese a información privilegiada de ciertos personajes, y solamente cuando se les está iniciando alguna revisión, visita domiciliaria para detectar algunos ingresos omitidos, solamente ahí se puede acceder a la página particular de cada contribuyente. Habría que revisar en las páginas del SAT para saber quién entregó esa información al presidente de la República”.

Fuero constitucional

El abogado, integrante de la Federación de Abogados de Sinaloa (Fedasin), mencionó que es posible que el presidente pudiera perder derechos políticos una vez terminado su periodo como presidente, porque la ley contempla sanciones administrativas y penales, pero habría que revisarlas en específico.

En este sentido, para la Barra Mexicana del Colegio de Abogados A.C. es muy importante el respeto, cuidado y respaldo del Estado de derecho, el cual implica el cumplimiento de la ley, es decir, el no violar la legalidad en ningún aspecto, mencionó Juan Bautista Lizárraga Motta.

El consejero nacional del Consejo Directivo de la Barra Mexicana del Colegio de Abogados A.C. destacó que el presidente de la República, como cualquier otro ciudadano mexicano, está obligado a respetar la ley y el manejo de información confidencial, datos personales e información sensible es algo que está protegido por la ley, entre eso está la información financiera de las personas.

El abogado cuestionó el origen de la información dada a conocer por el presidente, pues si estos datos fueron obtenidos de canales oficiales, como el SAT, dijo, se habría cometido un delito serio.

No obstante, agregó, mientras el presidente de la República esté en su cargo goza de fuero constitucional, lo que significa que no se le puede iniciar ninguna investigación o abrir una carpeta de investigación en contra de él en el ámbito penal, tendría que haber un juicio político para desaforarlo y luego poderlo procesar o poder iniciar las investigaciones para ver si hay culpabilidad o no. “Pero una vez que él deje de ser presidente de la República y ya no goce de ese fuero constitucional, si estas conductas todavía son tipificadas como delito y no han prescrito su ejercicio, entonces él puede ser objeto de investigación penal”.

Lizárraga Motta lamentó la situación que envuelve al presidente de la República y al periodista y, en este sentido, dijo, la Barra Mexicana de Colegio de Abogados exhorta al Ejecutivo federal y a todas las demás autoridades a que respeten la ley y que no se infrinja de ninguna manera, y menos con algo tan serio y tan delicado como son los datos personales y la información sensible de cada individuo.

“El presidente violentó una ley completa, la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares y la Ley Federal de Protección de Datos Personales y Personas Obligadas. Estas dos leyes hablan del respeto que debe haber respecto a la información que está en posesión de particulares, información de datos personales e información sensible, la cual no puede ser difundida sin el consentimiento de su titular”.

Al ser cuestionado si están en riesgo los derechos políticos del presidente una vez terminado su fuero constitucional, el representante de los abogados dijo que tendría que revisar las limitantes para continuar con su carrera política, puesto que podría ser sujeto a un procedimiento o proceso de investigación penal, pero eso no implica que se le considere culpable, puesto que existe la presunción de inocencia y es un derecho humano que está previsto en la Constitución.

Datos:

Código Fiscal

La reserva a que se refiere el párrafo anterior (artículo 69) no será aplicable tratándose de las investigaciones sobre conductas previstas en el artículo 400 bis del Código Penal Federal.

Artículo 16

Toda persona tiene derecho a la protección de sus datos personales, al acceso, rectificación y cancelación de los mismos, así como a manifestar su oposición, en los términos que fije la ley, reza la Constitu-ción Política de los Estados Unidos Mexicanos.

‘Ya es guerra declarada’: Rafael Loret de Mola

“Ya es guerra declarada”, dijo el también periodista Rafael Loret de Mola al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador.

“No tienes ningún derecho para pedirle a un periodista que revele sus emolumentos y que diga quién lo patrocina”, agregó al cuestionarlo qué clase de presidente es al dividir a la sociedad mexicana en dos y atacar a la parte que no está de su lado.

El padre de Carlos Loret de Mola le dijo al presidente Andrés Manuel López Obrador que será el primero de los presidentes de México que va a entrar a la cárcel, porque no podrá justificar toda la barbaridad de mentiras y confabulaciones que ha cometido.

“Ya está bien de que insultes a mi hijo. Si hay un corrupto en esta relación eres tú, y bien lo sabes. Ya quisieras tener un hijo como Carlos, de quien me enorgullezco profundamente, porque ha seguido los pasos de un padre que siempre ha defendido su derecho a la libertad de expresión y ha cuestionado severamente a los regímenes que le ha tocado vivir”, dijo.

Mencionó que le enorgullece que Carlos esté desnudando la “inmundicia de tu gobierno y eso no lo puedes tolerar porque tu soberbia inaudita, tu capacidad de generar manipulación colectiva es inmensa y por eso te enfurecen las críticas, porque no sabes gobernar”, agregó.

En el video publicado en su cuenta de YouTube le pidió a López Obrador tener cuidado cuando se meta con sus hijos, porque cuando acabe su gobierno, advirtió, le dará la cara y entonces veremos de hombre a hombre. “Eres un miserable, Andrés Manuel”.

‘Ya es guerra declarada’: Rafael Loret de Mola. Foto: Captura de video

