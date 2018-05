AMLO afirma que declinación le ayudaría

Ciudad de México.- Ante una eventual declinación de José Antonio Meade a favor de Ricardo Anaya, o viceversa, los priistas o panistas votarían por la coalición Juntos Haremos Historia, aseguró Andrés Manuel López Obrador.

De gira en Ciudad Serdán, en el Municipio de Chalchicomula de Sesma, el candidato de Morena, PT y PES afirmó que, si alguno de esos dos oponentes decide bajarse para respaldar al otro, lo benefician a él.

AMLO en el municipio de Chalchicomula de Sesma. Foto Agencia Reforma

Dijo que los priistas no votarían por el abanderado de la coalición Por México al Frente, y los panistas no darían su sufragio para que gane el PRI en la contienda del 1 de julio.

Me estaban diciendo de una encuesta, le preguntan a los priistas que si se unen Meade con Anaya para enfrentarnos, si ellos seguirían votando por Meade, y el 80 por ciento contesta que no, que votarían por nosotros.

No obstante, López Obrador indicó que esos priistas admitieron que no les agrada que insista en revertir las reformas estructurales aprobadas en el sexenio, pero les pidió que no permitan que los engañen.

“También si esa pregunta se la hacen a los panistas va a ser lo mismo, no se van a ir a votar por Meade, si se juntan Anaya y apoya a Meade, los del PAN se pasarían con nosotros", refirió.

El político tabasqueño afirmó que, de concretarse ese panorama, su triunfo no será con una ventaja de 25 puntos, sino de 30 a 40 por ciento.

El candidato de Juntos Haremos Historia aseguró que así será más fácil para él y su movimiento ganar la elección presidencial.