Ante moratoria de Va por México, se recurrirá al marco legal para aprobar reformas: AMLO

México.- El presidente Andrés Manuel López Obrador adelantó que ante la moratoria legislativa firmada por los dirigentes nacionales del PRI, PAN y PRD para impedir que sean aprobadas las reformas constitucionales propuestas por su gobierno, se usará el "marco jurídico", asegurando que se podrá salir adelante con las mismas pese a los obstáculos de la oposición.

Esta semana, los líderes nacionales de Va por México firmaron un bloqueo a las enmiendas a la Constitución que proponga el presidente López Obrador, es decir, los diputados federales y senadores de sus bancadas votarán en contra de las reformas electoral y de la Guardia Nacional, como lo hicieron con el proyecto eléctrico.

"Utilizaremos el marco jurídico que existe y vamos a salir adelante frente a todos los obstáculos”, refirió el presidente López Obrador al ser interrogado sobre la moratoria suscrita por Alejandro Moreno, Marko Cortés y Jesús Zambrano.

En tanto, el jefe del Ejecutivo Federal acusó a la oposición de no proponer nada y, en cambio, únicamente limitarse a "estorbar", aunque hizo hincapié en que ello no detendrá el paso de la Cuarta Transformación.

“Mucho ayuda el que no estorba, pero no quieren cambiar”, remarcó el mandatario federal al tiempo que afirmó que la firma de dicho documento no ayuda a los legisladores del PRI, PAN y PRD.

El pasado jueves 9 de junio del año en curso, los dirigentes nacionales de Va por México firmaron una moratoria constitucional que consiste en no promover ni respaldar ninguna iniciativa de enmienda a la Carta Magna mexicana propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador.

“Durante el tiempo que resta a la LXV Legislatura del Congreso de la Unión, los grupos parlamentarios no aprobaremos cualquier iniciativa de reforma, adición o modificación a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”, detalló Cortés Mendoza en conferencia de prensa conjunta.

El líder panista precisó que, pese a la moratoria, los grupos parlamentarios del PRI, PAN y PRD en ambas cámaras del Congreso de la Unión continuarán impulsando reformas a las leyes secundarias enfocadas en mejorar la calidad de vida, de salud, de seguridad y la economía de la ciudadanía en el territorio nacional.