Antes era muy “fresa” ahora soy más humano: asegura AMLO durante gira en Coahuila

Coahuila.- Andrés Manuel López Obrador (AMLO), presidente de México, aseguró que en el pasado solía ser una persona “muy fresa”, situación que cambió con el paso de los años, aclarando que ahora es más humano.

Durante su gira por la Comarca Lagunera en el estado de Coahuila, AMLO fue cuestionado sobre la explotación de La Laguna, donde la reportera que hacía su participación en la conferencia de prensa, aseguró que hacía falta el Andrés Manuel de 1988.

“Sabes una cosa, me he vuelto todavía más humano, más fraterno, más cariñoso”, respondió el presidente López Obrador ante el planteamiento de la reportera.

Sin embargo la comunicadora insistió en la idea del “AMLO de 1988”, para tratar la explotación de La Laguna a lo que el mandatario federal contestó: “solía ser muy fresa”.

En ese año, Andrés Manuel era adepto del Partido Revolucionario Institucional (PRI), y estaba a punto de comenzar su carrera en la izquierda mexicana con el Partido de la Revolución Democrática (PRD), organización de la que fue dirigente nacional durante algunos años.

AMLO llama al humanismo

Y es que durante esta semana, el mandatario hizo una serie de declaraciones donde invitaba a los jóvenes de México a alejarse de las cosas materiales, asegurando que el dinero no da la felicidad, sino la conciencia tranquila y el amor al prójimo.

"Que se alejen más que de pueda del dinero, es una tentación, y eso no es la felicidad. La felicidad, no hay que olvidarlo, es estar bien con uno mismo, la consciencia y el prójimo, no lo material, el lujo barato, las marcas, no, no, no, qué barbaridad, la ropa, los relojes, de mal gusto", declaró el mandatario.

Sin embargo, Andrés Manuel aseguró no tener nada en contra de las personas que han logrado un patrimonio con su trabajo, reconociendo que no todas las fortunas se hacen a través de ilícitos.

"Y que conste que no estoy en contra de quien logra un patrimonio, no todo el que tiene es malvado, pero el lujo, la ostentación es de mal gusto, es ofensivo y si nos podemos alejar de eso, mejor, no quiere decir que no se busque tener lo necesario. Para los hijos, para que no falte nada a la familia, pero llega a ser tanta la ambición que el dinero se convierte en un dios, y se vuelve un asunto enfermizo", agregó.