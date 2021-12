Antes invitaban a votar por el candidato guapísimo, pero eso se acabó: AMLO

México.- El presidente AMLO criticó que antes se invitaba a votar por los candidatos "guapísimos", pero eso se acabó, pues asegura que ya no se defienden los intereses de grupos creados.

En la Mañanera del 23 de diciembre de 2021 desde Palacio Nacional, AMLO celebró la orden de la Suprema Corte al INE de no aplazar la revocación de mandato, resaltando la necesidad de que quede el precedente para los sexenios venideros.

El mandatario subrayó que de esta manera todos los presidentes tendrán que someterse a la voluntad del pueblo, al tiempo que criticó a los grupos de poder poque hacían lo que querían, mientras que al pueblo sólo lo usaban para obtener votos.

"Estaban acostumbrados a que ellos hacían arriba en la cúpula lo que querían y el pueblo no contaba. Nada más lo usaban para legitimarse en el poder y volteaban a ver al pueblo cuando necesitaban los votos, solamente entonces; y en las campañas mediáticas.

Asimismo, AMLO criticó que estos mismos grupos solían invitar a la población a votar por los candidatos "guapísimos" a través de campañas mediáticas, evitando que fueran cuestionados con preguntas incómodas y con entrevistas a modo, lo que aseguró que "ya no funciona".

"Y vota por este porque mira, está guapísimo, y mira cómo viste, y no le hagas ninguna pregunta. Y si le haces una entrevista le das las preguntas para que se las aprenda. Y si va a hablar ponle unas pantallas, un telepromter ahí, y cuídalo, protégelo, no le hagas preguntas incómodas, échale la mano, ayúdalo. Ya no, eso ya se acabó, ya no funciona", aseveró AMLO.

En ese sentido, el presidente de México celebró el revés que la Suprema Corte de la Justicia de la Nación dio al INE, ordenándole no posponer la revocación de mandato programada para abril de 2022.

"Me gustó mucho, hay que celebrarlo, de las noticias que considero buenas, me gustó la resolución de la Corte, para que siga adelante el proceso de revocación de mandato, aunque tampoco concluye el litigio, pero fue muy importante lo de ayer", declaró AMLO sobre la SCJN y el INE.

López Obrador aseguró que en el futuro vendrán nuevos consejeros electorales que serán rectos, íntegros, demócratas y auténticos, marcando una diferencia con los actuales miembros del Consejo del INE, a los que tanto ha tildado de conservadores y corruptos.