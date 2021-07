Antes sí gobernaba el narco: AMLO echa la culpa a Felipe Calderón por cárteles de droga en México

México.- En la conferencia Mañanera de este 05 de julio el presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que el narcotráfico antes sí gobernaba a México, pues estaba inmiscuído con las autoridades federales.

López Obrador utilizó su espacio "al aire" para echar la culpa al expresidente Felipe Calderón Hinojosa acerca de permitir la creación y fortalecimiento de los cárteles de droga en México.

El tema surgió luego de que AMLO fuera cuestionado acerca de la denuncia que interpondrán los dirigente de la Alianza Va por México, conformada por los partidos políticos PRI, PAN y PRD (opositores a AMLO y su proyecto de nación), acerca de la participación que tuvo el narco en las elecciones del 06 de junio del 2021.

"Yo veo que es propagan, ahora se llama publicidad, porque no hay elementos y solo podría yo responder con un dato; el día de la elección se instalaron más de 160 mil casillas en el país, el 99.96/98% de las programadas, solamente no se instalaron 30 en ciertos lugares de ciertos municipios", declaró el presidente López Obrador a modo de desprestigiar la denuncia.

Posteriormente afirmó que sí los que van a interponer la denuncia creen que no hay gobernabilidad y que el narcotráfico controla, seguramente se refieren a sexenios anteriores.

"Cuando hablan de que domina el narco en el país y de que no hay gobernabilidad, a la mejor estaban refiriéndose o pensando en lo que sucedía anteriormente, donde la delincuencia organizada y la delincuencia de cuello blanco era lo mismo, donde no había ninguna frontera y se le olvida a nuestros adversarios, a los conservadores, estos que van a ir a la OEA de que está preso en Estados Unidos el que estaba de secretario de seguridad pública en el sexenio de Felipe Calderón", declaró AMLO en la Mañanera.

Tal y como lo hizo en conferencias anteriores, el presidente mexicano se libró de culpas acerca del narcotráfico señalándo que fueron creados durante gobiernos anteriores, y que en el caso del gobierno del panista Felipe Calderón, el ex secretario de seguridad se encuentra detenido en Estados Unidos por tener vínculas con cárteles de droga.

"Llegamos al gobierno y nos encontramos todas estas bandas, todos estos grupos y estamos haciendo un esfuerzo para garantizar la paz, no con los métodos de ellos, no con el exterminio, no con ataques, no con la guerra, atendiendo las causas que originaron la violencia en el país ¿Y qué fue lo que originó la violencia en el país? La corrupción, la desigualdad económica y social, el abandono de los jóvenes, entonces sí vamos poco a poco, avanzando pero seguro para pacificar al país", explicó el presidente Andrés Manuel López Obrador acerca de su método para acabar con los cárteles de droga y la violencia.

Añadió que le parecía muy cínico que los líderes partidistas del bloque conservador estuvieran buscando interponer una denucna denuncia en la OEA, pues como lo ha hecho en otras ocasiones, los culpa de las violencia que azota a México.

"¿O quiénes fueron los responsables? ¿El Cártel de Sinaloa surgió en estos dos años y medio? ¿El de Jalisco Nueva Generación es de ahora? ¿El Cártel de Guanajuato surgió ahora?¿Qué no ellos mantuvieron convivencia y toleraron a estos grupos? Y ahora resulta que quieren culparnos a nosotros, podemos ser responsables pero no culpables", finalizó el presidente de México.

