Anticorrupción se estanca en casos famosos y el discurso en México

México.- “Dar mordida” o pagar por “debajo de la mesa” para obtener un beneficio extraordinario, es uno de los actos de corrupción comunitaria más recurrentes.

El costo promedio de una “mordida” en México ronda en 3 mil 822 pesos por persona. Esta práctica, de acuerdo con Fernando Nieto, profesor-investigador en El Colegio de México, ha incrementado desde el 2013 y está lejos de tener una reducción considerable, con todo y el discurso moralizante de Andrés Manuel López Obrador, o la captura de personajes de renombre, como Emilio Lozoya, exdirector de Pemex.

La reciente encuesta del Instituto Nacional de Estadística y Geografía sobre Seguridad Pública Urbana estima que de enero a junio de 2021, 12.6 por ciento de la población de 18 años y más tuvo contacto con alguna autoridad de Seguridad Pública, del cual 46.8 por ciento declaró haber sufrido un acto de corrupción por parte del personal perteneciente a dichas autoridades.

En los resultados de población que experimentó algún acto de corrupción por parte de alguna autoridad de Seguridad Pública en ciudades, destaca que de enero a junio del 2021, Los Mochis fue la ciudad de Sinaloa analizada con mayor porcentaje de corrupción, un 62.3 por ciento; seguida por Mazatlán, con 42.7, y Culiacán, con 41.7.

¿Qué dicen las cifras oficiales?

La encuesta sobre Seguridad Pública Urbana del Inegi detalla, además, que en el primer semestre del 2020, 13.0 por ciento de la población de 18 años y más tuvo contacto con alguna autoridad de Seguridad Pública, de la cual, el 45.6 por ciento declaró haber sufrido un acto de corrupción por parte del personal perteneciente a dichas autoridades.

Para el segundo semestre del 2020, el porcentaje de personas de 18 años y más que tuvo contacto con alguna autoridad de Seguridad Pública disminuyó al 12 por ciento, aunque los que dijeron experimentar algún acto de corrupción se incrementaron, con el 47.9 por ciento. Ya para el primer semestre del 2021, la última encuesta del Inegi, indicó que el 12.6 por ciento de la población de 18 años y más tuvo contacto con alguna autoridad de Seguridad Pública, del cual 46.8 por ciento dijo haber experimentado algún acto de corrupción.

En los resultados de población que experimentó algún acto de corrupción por parte de alguna autoridad de Seguridad Pública en ciudades, destacaron también Los Cabos, con 60 por ciento; Tijuana, con 56.6 por ciento; La Laguna, con 59.6 por ciento; Villa Hermosa, con 65.5 por ciento; Cancún, con 59.7; San Luis Potosí, con 62.7, y Coatzacoalcos, con 72.4 por ciento.

Durante el 2019, a nivel nacional, el costo total a consecuencia de la corrupción en la realización de pagos, trámites o solicitudes de servicios públicos y otros contactos con autoridades fue de 12 mil 770 millones de pesos, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental, del Inegi.

Estrategias fallidas

Fernando Nieto, profesor-investigador en El Colegio de México y doctor en sociología, explicó que no solamente la percepción de corrupción ha incrementado, sino la experiencia misma.

“Es decir, el número de personas que reportan haber sido víctimas o que participaron, ya sea voluntariamente o no, en un acto de corrupción en México, particularmente en trámites y servicios gubernamentales, ha ido aumentando desde el 2013, no hay una caída en el indicador”, expuso.

El Gobierno de Andrés Manuel López Obrador ha defendido durante su mandato el éxito de la estrategia anticorrupción. No obstante, Fernando Nieto consideró que existe una desconexión entre el discurso de todos los días, cuando el presidente repite que se acabó la corrupción, y lo que dicen los datos. “Tiene que ver con ausencia de una política y de acciones concretas en esta materia”, señaló.

En entrevista para Debate, Fernando Nieto, también experto en ciencias sociales y del comportamiento, explicó que hasta ahora, al menos en lo que respecta al Gobierno federal, los esfuerzos pareciera que se han concentrado en dos cosas: por un lado, con el seguimiento de los casos rimbombantes y, por el otro, el discurso moralizante sobre la corrupción. Un ejemplo de caso rimbombante, señaló, es el de Emilio Lozoya, exdirector general de Pemex.

Destacó que, hasta ahora, incluso, este caso no ha sido resuelto. A su vez, mencionó que el discurso moralizante sobre la corrupción no basta, sobre todo si se basa en decir que la corrupción no es un problema de procedimientos o de decisiones mal diseñadas, sino que tiene que ver con una especie de defecto moral de las personas. Por lo tanto, opinó que lo que hasta ahora se ha visto respecto al combate a la corrupción no ha sido efectivo.

“El apelar a la buena voluntad de la gente no resuelve los problemas estructurales, las causas que originan, para empezar, la corrupción y, por el otro lado, no es que las investigaciones en casos rimbombantes hayan sido exitosas”, aseveró.

Casos comunitarios

En las áreas locales, Fernando Nieto, profesor-investigador en El Colegio de México, reconoció que hay algunos casos de éxito con algunas intervenciones puntuales que se han hecho en distintos sitios del país y que tienen que ver con tratar de atender la experiencia de corrupción cotidiana.

Explicó que el término “corrupción” en realidad engloba muchos comportamientos y distintas formas entre sí, aclarando que no necesariamente ocurren con la misma frecuencia ni debido a las mismas causas. Como ejemplo, mencionó que, por un lado, la corrupción se puede mostrar como sobornos en las interacciones con agentes de Seguridad Pública y, por el otro, en las interacciones de programas sociales.

“El reto al que nos enfrentamos es tratar de desmenuzar esa complejidad, de tal manera que podamos entender por qué suceden casos de corrupción en interacciones concretas”, expuso.

Fernando Nieto, doctor en sociología, enlistó algunos de los casos más comunes de corrupción cotidiana. Una de las principales, dijo, es la que tiene que ver con autoridades de Seguridad Pública, agentes de Tránsito, policías, etc. Explicó que otra de las formas de corrupción importante es la que se da en los trámites municipales, particularmente lo que se refiere a las verificaciones administrativas; cuando el municipio o la alcaldía verifican que estén los permisos para, por ejemplo, vender tales productos o para autoservicios.

Juzgados

En el caso de las ciudades grandes, Fernando Nieto consideró que una forma cotidiana de corrupción tiene que ver con los trámites de propiedad y los permisos de construcción.

“Otra que me parece preocupante en un país como México, con los retos que tenemos en materia de seguridad, es la corrupción en trámites que tengan que ver con los Ministerios Públicos y juzgados, es decir, todo lo que tiene que ver con el acceso a la procuración de justicia”.

En estos espacios, apuntó, hay un enorme rezago y grandes oportunidades para la corrupción. Opinó que con la situación actual, en donde la violencia y la inseguridad no están particularmente controladas, el hecho de que exista una alta prevalencia de corrupción en estas instancias debería de preocupar a todos.

Para entender...

Caso Lozoya

Por tercera vez, este 12 de julio, un juez federal aplazó las audiencias programadas en las que se decidiría si el exdirector de Pemex Emilio Lozoya Austin iría a juicio por los presuntos sobornos que recibió de las empresas Odebrecht y Altos Hornos durante el Gobierno de Enrique Peña Nieto, o si se confirmaría la suspensión temporal de los procesos en su contra. De acuerdo con Reforma, este plazo se otorgó con el propósito de obtener información bancaria de Suiza y Alemania.

El Dato

Incidencia delictiva

La tasa de incidencia de la corrupción es muy cercana a la de incidencia delictiva. De acuerdo con la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental y la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública del Inegi, 2019, registraron 30 mil 456 actos de corrupción por cada 100 mil habitantes, mientras que también se registraron 33 mil 659 delitos por cada 100 mil habitantes.