Antony Blinken visitará México en septiembre para Diálogo Económico de Alto Nivel: Marcelo Ebrard

Sin embargo, todavía no hay una fecha probable para la extradición de Zerón, ya que el resto del proceso depende del gobierno de Israel.

Cuestionado sobre cuál será la p ostura del gobierno de AMLO sobre el T-MEC , afirmó que mantienen un diálogo permanente con USA sobre el tema, pero sería "muy prematuro" adelantar algo, ya que " todavía no hay una negociación ".

A pregunt expresa, Marcelo Ebrard dijo no sabe si Antony Blinken se reunirá con el presidente Andrés Manuel López Obrador durante su visita a México.

Raúl Durán Periodista

Egresé de la licenciatura en Lengua y Literatura Hispánicas de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS) en 2018. Inicié mi experiencia como en medios de comunicación en enero de 2019, uniéndome al equipo de periódico EL DEBATE como reportero web para el portal de noticias Debate.com.mx, permaneciendo como tal a la fecha. Me dedico a elaborar noticias de interés general y generar contenido para búsquedas de Google con base en conocimientos de SEO, para lo cual me he capacitado con diversos cursos proporcionados por Google. Mi interés periodístico se centra en temas de política, cultura, economía y seguridad tanto a nivel nacional como global. Escribo consciente de la responsabilidad que implica el acercar al lector información, procurando siempre que ésta sea veraz e imparcial.