Anula TEPJF sanción contra Morena y Mario Delgado por promoción anticipada de campaña

Ciudad de México.- El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) validó la anulación de la sanción que presentó la Sala Regional Especializada en contra del dirigente nacional de Morena, Mario Delgado Carrillo, a quien se le acusaba de promover la llegada de las vacunas Covid-19 como un logro del actual gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. Los magistrados desecharon que esto haya sido así, puesto que en ningún lugar el servidor público incitó a los ciudadanos a beneficiarlos en las boletas electorales del mes de junio.

Desde finales de 2020, los diferentes actores públicos pertenecientes al Movimiento de Regeneración Nacional comenzaron a promocionar en sus distintas redes sociales el arribo de los antígenos de las farmacéuticas Pfizer y BioNTech, aplaudiendo la actuación de la administración federal. Uno de los políticos morenistas más activos en este sentido, fue, precisamente, Mario Delgado Carrillo, quien, incluso comparó el gobierno actual con los del pasado. Ante esto, la Sala Regional Especializada llegó a la conclusión que, tanto Morena como su presidente, promovieron el voto político antes de que se diera inicio oficialmente a las campañas electorales.

Mario Delgado festejando la llegada de las vacuna contra Covid-19 a México y reflexionando en lo qué significa/ Fuente: Twitter @mario_delgado

Debido a ello, se estableció una sanción de 43 mil 440 pesos contra el partido fundado por el ejecutivo federal, justificándola con lo mencionado por Delgado Carrillo en sus plataformas virtuales, en las cuales en la publicación señalada destacó que, contrario a administraciones previas, el gobierno de López Obrador tiene como prioridad la salud, considerándola como u derecho y no como un privilegio Mario Delgado y Morena presentaron una impugnación ante la Sala Superior del Tribunal electoral, en el que el magistrado presidente José Luis Vargas Valdez puso sobre la mesa abolir el acuerdo, argumentando que la Sala Regional estudió de forma errónea la publicación de Delgado Carrillo.

En el proyecto presentado se mencionó que no se pudo encontrar, ni en la publicación ni en el video adjuntado a esta, que se hiciera un llamado a los ciudadanos a que votaran por dicha asociación partidaria, puesto que no se posteó ninguna candidatura concreta o alguna plataforma electoral y, por el contrario, se concentra en un examen genérico de administraciones previas. La propuesta del magistrado José Luis Varga fue apoyada por los otros 3 magistrados presentes, de ese modo la multa contra Morena y Delgado no tiene mayores efectos.

En esta misma sesión, los integrantes de la Sala Superior validaron desechar las pretensiones del PAN, el cual pedía que se castigara a Morena por el promocional en el que califica como Tumor a la coalición PRI-PAN-PRD, puesto que consideraron que el asunto ya había sido debidamente tratado por la Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral (INE).

