Anuncia AMLO aumento en presupuesto Educativo para becas

Ciudad de México.- El presidente Andrés Manuel López Obrador, informó que para el próximo año, ya se busca aumentar el presupuesto destinado a Educación, con un aumento en las becas otorgadas a estudiantes.

Como parte de su estrategia para seguir impulsando a los jóvenes en México, AMLO indicó que de destinarán más recursos en el presupuesto de egresos, garantizando tanto apoyos a estudiantes como los recursos para “La Escuela es Nuestra”, programa que busca la gratuidad de las escuelas públicas.

"Vamos a seguir entregando los presupuestos a los padres de familia, van a venir los nuevos contenidos en los libros de texto, vamos a seguir entregando becas, incluso va a haber un aumento en el monto de las becas para estudiantes", dijo.

Andrés Manuel reiteró que, a pesar de la austeridad que pregona su gobierno, los recursos a educación no serán menos, sino lo contrario,

Asimismo, recordó que en el pasado se implementaban programas y proyectos en educación que sólo servían de corrupción para redestinar los recursos otorgados para dichas acciones.

Te recomendamos leer:

Confirma AMLO detenidos por hechos en Tijuana; No se puede hablar de actos violentos concertados

Dichos de alcaldesa de Tijuana a criminales fueron "desafortunados": Mario Delgado

Ya andan zopiloteando: señala AMLO fines electorales en Coahuila tras tragedia en mina

“No, ahora hay más presupuesto que nunca para la educación porque una cosa es que haya austeridad y otra cosa es que no se invierta en la educación, claro que hay austeridad porque ya no se permite que no haya programas como los bebederos ¿se acuerdan? que hubo una corrupción equivalente a 10 mil millones de pesos que supuestamente iban a poner bebederos en todas las escuelas, no pusieron los bebederos, se robaron el dinero”, puntualizó.