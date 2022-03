Anuncia AMLO documental sobre el AIFA realizado por Epigmenio Ibarra

Veracruz.- El presidente AMLO reiteró que este viernes de publicará un documental realizado por Epigmenio Ibarra para dar a conocer el proceso en la construcción del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles.

Tal como dio a conocer el día de ayer a través de redes sociales, Andrés Manuel López Obrador indicó que el documental está dirigido para reconocer el trabajo de la Secretaría de la Defensa Nacional, quien estuvo a cargo de la megaobra, así como de todos los involucrados en el proyecto ubicado en Santa Lucía, Estado de México.

AMLO detalló que el documental será publicado por Epigmenio Ibarra este viernes a las 17:00 horas y una hora más tarde, el publicará el metraje en sus cuentas de redes sociales.

El mandatario detalló que el material cuenta con imágenes que se grabaron en el año 2017, en una visita que hizo a los terrenos donde se estaba construyendo el aeropuerto de Texcoco, el cual fue cancelado y sustituido por el AIFA, para aligerar el tráfico aéreo del AICM.

“Algo que yo no me acordaba en el 2017 con Epigmenio estábamos haciendo un documental que se llama “Esto soy” (…) y no me acordaba que fui a Texcoco, donde estaban empezando a construir el proyecto”, declaró el mandatario desde su conferencia matutina realizada en Veracruz.

Andrés Manuel invitó a los ciudadanos a ver el documental de Epigmenio Ibarra “porque esto va a ayudar mucho a entender más sobre esta obra”.