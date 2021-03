Anuncia AMLO plan para proteger a candidatos en elecciones

México.- En la conferencia Mañanera de este 04 de marzo, el presidente de México Andrés Manuel López Obrador anunció un plan para proteger a candidatos durante las elecciones de este 2021.

"Plan para darle protección a candidatos, que no los amenacen, que no los agredan, que no los intimiden, que no los obliguen a declinar por amenazas, por intereses, por todo esto que se presenta en los procesos electorales" anunció el presidente López Obrador.

Afirmó que su gobierno busca que las elecciones de este 2021 se lleven a cabo con total libertad en el ejercicio de la democracia, sin la intervención de la delincuencia del crimen organizado y de cuello blanco.

"Queremos ahora enfrentarlo para que se garantice la libertad de todos y que sean los ciudadanos los que elijan, no los grupos de intereses creados, no la delincuencia organizada" aseveró Andrés Manuel López Obrador.

Que no haya candidatos a modo

Cabe señalar que en días anteriores se le cuestionó sobre el plan que tenía el gobierno para garantizar la seguridad de los candidatos en las elecciones de 2021, pues en semanas recientes se registró el asesinato de un candidato.

Se trata de Ignacio Sánchez, secretario de Desarrollo Social municipal y un militante del Partido Verde Ecologista de México, quien se postuló por la presidencia municipal de Puerto Morelos, y fue asesinado tras recibir amenazas de muerte.

Este jueves 4 marzo, cuando anuncia el plan para proteger a los candidatos, el presidente Andrés Manuel López Obrador pide a los aspirantes y candidatos actuar con firmeza.

Además, se informó que el plan para proteger a candidatos y candidatas en las elecciones, será en coordinación con autoridades estatales.

El presidente de México hizo énfasis en que el plan tendrá especial atención para los candidatos a la presidencia municipal, pues se trata de un puesto político local, al cual el crimen organizado suele recurrir para usar en su beneficio.

Además, se trata del grupo de candidatos que más muertes registra.

Se adelantó que este plan será presentado a los gobiernos locales, así como a las autoridades electorales, con el fin de que haya una aprobación unánime y no sea simplemente impuesto por el Gobierno Federal.

Cabe señalar que se tratan de unas elecciones inmensas, pues en total, serán 21 mil puestos públicos que serán votados durante la jornada electoral del 06 de junio del 2021.

Posteriormente Rosa Icela Rodríguez tomó el micrófono durante la conferencia Mañanera para exponer el plan para proteger a candidatos y candidatas durante las elecciones del 2021.

Plan para proteger candidatos y candidatas en las elecciones del 2021

Llamado a todos organismos políticos y electorales para que candidatos y candidatas cumplan con requisitos de ley en sus postulaciones.

Comunicación entre corporaciones de seguridad y autoridades electorales para no permitir la postulación de candidatos con vínculos al crimen organizado o de cuello blanco.

Especial atención y coordinación con gobiernos estatales para candidatos amenazados

Reforzar presencia de elementos de seguridad en estados y municipios con mayor incidencia delictiva

Brindar atención a candidatos amenazados previo a la apertura de carpetas de investigación y determinación de niveles de protección.

Protocolos territoriales especializados según el nivel de violenia política delictiva y riesgo en el proceso electoral

Evaluación semanal del plan, con el fin de ubicar regiones donde se necesita más apoyo de elementos de seguridad.

Violencia electoral en México

Icela Rodríguez reveló que en México, el crimen organizado realiza homicidios, extorsiones y secuestros contra candidatos o candidatas electorales.

Actualmente se tiene un conteo de 11 homicidios, 2 agresiones, 1 secuestro y 1 extorsión, en diversos estados de la República Mexicana, los cuales en su mayoría están ubicados en la región centro y sur del país.

La secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana informó que la mitad de los casos de violencia política y cooptación criminal, durante el actual proceso electoral, se ubican en siete estados; Oaxaca, Veracruz, Guanajuato, Jalisco, Baja California, Morelos y Guerrero.

Finalmente se informó que los estados donde se tiene un mayor riesgo de cooptación criminal son los estados de Morelos, Guerrero, Michoacán, Oaxaca, Veracruz, Jalisco y Sinaloa.