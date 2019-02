Anuncia "El Bronco" combate al crimen con coordinación militar

Monterrey.- La coordinación militar metropolitana que inició el viernes a operar en el C5 buscará combatir el crimen en tres regiones específicas de Nuevo León y comenzará las tareas el lunes.

Sin revelar los trabajos que harán la Policía Militar y los 11 Municipios Metropolitanos, el Gobernador Jaime Rodríguez señaló que buscarán disminuir los homicidios y combatir los delitos de alto impacto, sin restar autonomía a los Municipios.

"Le solicité al Secretario de Seguridad (Alfonso) Durazo y al propio Secretario de la Defensa (General Luis Crescencio Sandoval) que nos ayuden en el caso de tres regiones que son las que nosotros creemos necesitamos del apoyo, en este momento, de las Fuerzas Armadas, precisamente para inhibir el delito de alto impacto que es homicidio", dijo.

Nos van a ayudar con más elementos, tendremos más de mil elementos adicionales.

"¿Por qué tres regiones?, Apodaca, García, Monterrey, son regiones que se hicieron en esta nueva composición".

Al concluir la ceremonia por el 106 Aniversario de la marcha de la libertad, el mandatario estatal señaló que la Policía Militar en el C5 coordinará las acciones estratégicas que inician el lunes.

No se pretende, ni siquiera vulnerar la autonomía de cada Municipio, (la coordinación militar) es en el caso de operativos que tiene que ver con revisiones, con retenes, con operativos de búsqueda de algunos delincuentes, y entonces trabajaremos todos en conjunto, sostuvo.

Estoy convencido que fomentando la disciplina y los valores en la juventud se forjan mejores ciudadanos un ejemplo de ello son las Preparatorias Militarizadas, aquí, en este gobierno ciudadano inició este modelo. RT pic.twitter.com/Mj2WOQTnHD — JAIME RDZ EL BRONCO (@JaimeRdzNL) 9 de febrero de 2019

"Hemos tomado la decisión de trabajar de manera coordinada para reducir los delitos de alto impacto y hacer que los ciudadanos de Nuevo León se sientan tranquilos. No es que manejen el C5", sostuvo, "no va a tomar nadie el C5, sigue siendo el director del C5 el Secretario de Seguridad (Aldo Fasci)".

Pese a que el control militar ya es un hecho en el C5 y los C4 municipales, Rodríguez defendió la medida al decir que sólo se trata de una medida de contención criminal.

No se trata de tener una policía nueva, no se trata de cambiar la Ley, no se trata de nada que no sea exclusivamente bajar los delitos de alto impacto, comentó.

"El lunes iniciaremos ya todo este proceso de la coordinación metropolitana, insisto, no es una policía metropolitana, no es cambiar la Ley, no es quitarle facultades a los presidentes municipales, no es que se sujeten al mando militar", señaló.