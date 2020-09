INE define cuándo y cómo se realizará la encuesta para elegir a dirigencia de Morena

Ciudad de México.-En acatamiento a una sentencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó los lineamientos y calendario a seguir para la renovación de la presidencia y la secretaría general del Comité Ejecutivo Nacional de Morena a través de una encuesta nacional abierta a militantes y simpatizantes, la cual se llevará a cabo del 26 de septiembre al 2 de octubre.

Los lineamientos establecen que serán tres empresas especializadas en demoscopia las que tengan a su cargo la celebración de esta encuesta, mismas que serán insaculadas por el INE y acompañadas por un grupo de expertos.

Cronograma:

El INE no pidió ni quiso participar en este procedimiento, pero cumplirá el mandato del Tribunal Electoral, porque en esta institución siempre se ha respetado el mandato de la ley y acatado las sentencias de un Tribunal, aclaró el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova Vianello.

Explicó que a partir de 2014 el INE tiene la facultad de participar en la organización de los procesos internos de los partidos políticos, siempre y cuando estos lo soliciten, situación que no se cumple en este caso, ya que la organización de este proceso de renovación de dirigencia partidista de Morena se sustenta únicamente en una sentencia de la Sala Superior del pasado 20 de agosto, en la que se le ordenó al Instituto realizar una encuesta abierta para definir su designación.

El partido no solicitó la participación del INE en el proceso de renovación de su presidencia y de su secretaría general; no hay, pues, un fundamento legal para ello y el procedimiento cuyos lineamientos y cronograma estamos hoy definiendo. No se basa en lo que Morena estableció en sus estatutos, sino en una resolución de la Sala Superior.