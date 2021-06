Anuncia Luis Videgaray que impugnará la sanción de la Secretaría de la Función Pública

México.- A través de una carta publicada en su cuenta oficial de Twitter, el ex secretario de Hacienda y Crédito Público, Luis Videgaray Caso negó haber mentido y ocultado información en sus declaraciones patrimoniales, tal y como afirma la Secretaría de la Función Pública. Además, señaló que impugnará la sanción impuesta por SFP.

Este 08 de junio la Secretaría de la Función Pública lanzó un comunicado para informar que se había encontrado falsedad en la declaración patrimonial de Luis Videgaray durante los años en que se desempeñó como titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores y titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Por tal motivo, la SFP encabezada por Irma Eréndira Sandoval dio a conocer que se impuso una sanción de inhabilitación de 10 años en cargos, empleo o comisiones del servicio público para Luis Videgaray.

Esta resolución fue realizada en el mes de mayo, y el 11 del mismo mes fue dado a conocer a Videgaray, no obstante, no se informó a la población por cuestiones de respecto a la veda electoral.

El comunicado de la Secretaría de la Función Pública da a conocer que el motivo que originó la investigación en las declaraciones patrimoniales de Videgaray Caso, iniciaron a partir de la relación de este exfuncionario en la compra irregular de la planta de fertilizantes AgroNitrogenados.

Por su parte, Luis Videgaray realizó tres aclaraciones; la primera señala que la cuentas bancarias que él no declaró son en realidad tarjetas de crédito, las cuales, al momento de realizar las declaraciones patrimoniales no tenían saldo deudor.

En segundo lugar menciona que dichas tarjetas de crédito no son mencionadas en el apartado de pasivos, "pero sí son mencionadas en el apartado de observaciones y aclaraciones. Las declaraciones son veraces (pues no se ocultaron pasivos) y evidentemente no hubo intención de ocultar información patrimonial a la SFP (pues las tarjetas sí se mencionan en la propia declaración, es otro apartado)".

En tercer lugar, Luis Videgaray Caso argumenta que en la notificación que la Secretaría de la Función Pública le entregó a él, se índica que no se encontró que él tuviera algún beneficio a partir de la "supuesta falta de veracidad en las declaraciones, y que no se generó ningún daño o perjuicio económico".

Finalmente, Luis Videgaray, ex titular de dos secretarías durante el mandato de Enrique Peña Nieto, afirmó que impugnaría la resolución de la Secretaría de la Función Pública a través de la vía institucional "con pleno respeto a la Secretaría de la Función Pública y sin litigar el asunto en los medios de comunicación o en las redes sociales".