Anuncia Ricardo Monreal reformas electorales en México, al concluir elecciones 2021

Sinaloa.- Al anunciar reformas a las leyes electorales pasadas las elecciones del 6 de junio que serán inevitables, el presidente de la Mesa Directiva del Senado de la República, Ricardo Monreal Ávila se pronunció por someter al principio de legalidad al Instituto Nacional Electoral (INE), a los órganos locales y al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), locales y regionales, ante la abierta agresión y mala fe a Morena con la cancelación de 49 candidaturas.

Al acudir a la presentación de su libro “Nulidades y procedimientos sancionadores en materia electoral” en el Museo de Arte de Sinaloa (Masin) en Culiacán, el también coordinador del grupo parlamentario de Morena en la Cámara alta, dijo que urge reducir un 50% los recursos a los órganos electorales y tribunales, así como que en México se comience a debatir el uso de la urna electrónica.

Retiro de candidaturas

Las candidaturas canceladas de Morena corresponden 16 a diputados federales y locales, de presidentes municipales y dos de gobernador, Michoacán y Guerrero, que suman 49, pero se desistieron de retirar a la candidata de San Luis Potosí, Mónica Rangel, por las mismas razones que lo hicieron anteriormente.

Explicó que en este último asunto de Rangel, los consejeros electorales ya no se atrevieron a violar los derechos humanos, de votar y ser votados, que confirma por el criterio aplicado en San Luis Potosí, que era un asunto estrictamente político para retirar las candidaturas a Raúl Morón y Félix Salgado Macedonio.

Reformas electorales

Entre las reformas electorales que propondrá y que impulsará Morena, será la urna electrónica, la disminución de recursos para partidos políticos y órganos electorales, racionalización en el uso de las facultades y el apego estricto a la legalidad del Instituto Nacional Electoral (INE) y del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), aunado a una revisión puntual de facultades de ellos.

Contempla el desarrollo de la jornada electoral, propaganda política y gubernamental, la fiscalización y los topes de campaña, que es parte de una nueva propuesta de reforma electoral, que será presentada concluido el proceso electoral del 6 de junio.

En el tema de la racionalización de los recursos a los órganos electorales, mencionó que actualmente se destinan 40 mil millones de pesos, y en su opinión se debe de hacer un esfuerzo que cuesten un 50% menos, con menos prerrogativas para los partidos políticos y salarios en estas instituciones.

Redes sociales

Respecto a las plataformas de las redes sociales, reconoció que son muy poderosas más que cualquier medio de comunicación y no existe un control, bajo el argumento de que no dependen de México, que no es nada fácil y que el INE está siendo algo, pero es “tibio”.

Se pronunció por tomar medidas en contra de la guerra sucia y las pautas que son cantidades millonarias, que es más de lo que se piensa, porque anteriormente se gastaba en medios convencionales como periódicos, televisión y radio, ahora se paga en las redes sociales.

Delitos electorales

El libro menciona los procedimientos sancionadores en materia electoral y recomendaciones a los funcionarios públicos que administran recursos públicos, a fin de que no se vean tentados a hacer algo, si sus jefes se los ordenen ante la gravedad en la comisión de estos delitos.

Aclaró que aunque se desista la parte denunciante, el proceso continúa en su contra y lo más grave, destacó que a partir de un año y publicado en el artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Mexicanos y al Código Penal Federal, se judicializa aquel que usa recursos públicos o trate de generar compromisos ofreciendo programas sociales a cambio del voto.

“No se animen, mejor actúen conforme a la ley y que no hagan caso de sus jefes en cometer actos indebidos”, recomendó Monreal Ávila a los funcionarios públicos de los tres órdenes de gobierno.