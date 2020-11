Anuncian apoyos para familiares de personas fallecidas por Covid-19 en México

México.- Durante la conferencia matutina de este 24 de noviembre, el director General del Instituto Mexicano del Seguro Social, Zoé Robledo Aburto anunció la entrega de apoyos económicos por 11 mil 460 pesos a familiares de personas que hayan fallecidos por sufrir Covid-19 y que lo soliciten a partir del 2 de diciembre.

Durante las semanas más intensas de la pandemia de Covid-19 en México, se comenzaron a difundir historias de personas que empeñaron o vendieron autos e inclusive casas, con el fin de conseguir dinero para atender a sus familiares hospitalizados por sufrir coronavirus.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Esto se debió a que hubo miles de personas que no contaban con derechohabiensa al Instituto Mexicano del Seguro Social y que por necesidad debían ingresar a su familiar a un hospital privado, donde los gastos para atenderse de Covid-19 revasaban los 10 mil pesos diarios.

Según casos registrados por Debate en Sinaloa, hubo familias que denunciaron como algunos hospitales se negaban a entregar los cuerpos de las vícitmas mortales de Covid-19, a menos que se firmara un pagaré por la cantidad de dinero que estipulaba el hospital.

Es decir, las personas no solo enfrentaron el sufrimiento de tener a un familiar hospitalizado por Covid-19, lo que implicaba que ya no podían verlo, si no hasta que saliera, si no que una vez se les confirmaba la muerte, tenían que enfrentarse al hospital para que les entregara el cuerpo. Situación empeoraba aún más la situación económica de las familias mexicanas.

Cabe señalar que pese a que estos casos fueron denunciados, las autoridades de salud pública no intervinieron en dichas situaciones, por lo que las familias se quedaban solas, a veces solo con el apoyo que la sociedad les brindara.

Por otra parte, se informa que este se trata del segundo programa de apoyo de gastos funerarios, aunque este segundo si es universal, mientras que el primero estaba asignado para población en situación de vulnerabilidad. Fue el 1 de junio cuando se publicaron los requisitos para participar en el programa de Apoyo de gastos funerarios a población en situación de vulnerabilidad.

Zoé Robledo Aburto anunció que el programa Apoyo para Gastos Funerarios a Familiares de Personas Fallecidas por la Enfermedad Covid-19, tiene como finalidad entregar apoyos para la realización de funerales a personas que hayan perdido a familiares.

Se trata de un apoyo económico por un monto de 11 mil 460 pesos, cantidad que fue definida a través de una reunión del DIF.

"Tiene como proposito, contribuir con los gastos en que incurren las familias por los servicios funerarios. Hay que destacar que este es un apoyo universal, porque llegara todos aquellos que lo soliciten" declaró Robledo Aburto durante la conferencia matutina.

Sobre el apoyo, el director General del Instituto Mexicano del Seguro Social afirmó que se entregaría a las personas que lo soliciten, sin importantar si tenían seguridad social o no, ni la condición económica, pues solo deben acceder a una página de internet (www.deudoscovid.gob.mx) para llenar los requisitos a partir del 2 de diciembre.

Requisitos para solicitar el apoyo de gastos funerarios de personas fallecidas por Covid-19 en México:

Que la persona haya fallecido entre el 18 de marzo del 2020 (fecha en que se registró el primer deceso en México) y hasta la fecha en que se declare el fin de la pandemia de Covid-19.

Plazo de hasta un año del registro de la muerte, para solicitar el apoyo.

Solo habrá un apoyo por cada persona fallecida

Será la institución de Desarrollo Integral de la Familia (DIF) quien entregará el apoyo económico.

Para ser beneficiario se tiene que ser mayor de 18 años, esposo (a), pareja, hijo (a), madre o padre de la persona fallecida.

Acta de defunsión por Covid-19

Declaración bajo protesta de decir verdad que dicho apoyo será utilizado para la recuperación económica familiar derivada del gasto funerario.

Acreditar parentesco con la víctima

Una vez solicitado el apoyo por la plataforma, en una semana se realizará el pago del apoyo, solo si ningún otro familiar también lo solicita, si esto llegara a pasar, se tendría que derimir la controversia.

¿Cómo solicitar el apoyo para gastos funerarios de personas fallecidas por Covid-19?

1.- Ingresar a la página web: www.deudoscovid.gob.mx (la página estará habilitada a partir del 2 de diciembre)

2.- Registrar la CURP y los datos de la persona fallecida, así como adjuntar acta de defunción por Covid-19.

3.- Registrar la CURP y los datos de la persona beneficiaria, así como adjuntar identificación oficial y documento que acredite el parentesco.

4.- Determinar medio de entrega de apoyo. Se otorgaá mediante transferencia bancaria o por generación de folio para otra forma de pago.

5.- Aceptar la declaración bajo protesta de decir verdad de uso del recurso para recuperaciónn de la economía familiar

6.- Generación de folio de solicitud para su posterior pago a partir de la descarga del folio.