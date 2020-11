Anuncian casi 19 mil plazas para mejores resultados del Examen Nacional de Aspirantes a Residencias Médicas 2020

México.- Después de que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador ofreciera unas palabras para contextualizar como se había invertido en la creación médicos especialistas en el país durante los últimos años, el doctor Alejandro Ernesto Svarch Pérez anunció que este 2020 se estarán ofertando 18 mil 929 plazas para los mejores resultados del Examen Nacional de Aspirantes a Residencias Médicas 2020.

Por su parte, el presidente de la República afirmó que recibió el sistema de salud con un gran deterioro, entre malestares a facturar se encuentra el deficit de médicos especialistas, lo cual ha sido más notorio en México al enfrentar a la pandemia de Covid-19.

"Se empeñaron en privatización de la educación", argumentó Andrés Manuel López Obrador al al hablar de que antes las universidad y hospitales rechazaban a estudiantes y médicos debido a que no había presupuesto para que se crearan los profesionistas y especialistas que México necesita.

Las universidades no tenian espacio, no tenian cupo, porque no contaban con presupuesto.