Anuncian unión los que jamás estuvieron separados: Durazo sobre suma de Bours a Gándara

Sonora.- El candidato de la coalición "Juntos Hacemos Historia" a la gubernatura del estado de Sonora, Alfonso Durazo Montaño, señaló que no es "nada nuevo" que Ricardo Bours haya decidido compartir su aspiración a competir en las elecciones del 6 de junio a la gobernación estatal de dicha entidad por Movimiento Ciudadano (MC) sumándose al aspirante de la alianza "Va por Sonora", Ernesto Gándara Camou.

Señaló que lo revelado por el emecista es el anuncio de una unión de partidos políticos que nunca se separaron en realidad, puesto que lo que buscan es conservar los "intereses de siempre".

Mediante su cuenta oficial de Twitter, el ex secretario de Seguridad y Protección Ciudadana acusó que Ricardo Bours y Ernesto Gándara desean continuar con "el Sonora de unos cuantos", lo cual quedó demostrado con el apoyo del suspirante de Movimiento Ciudadano al candidato del PRI, PAN y PRD.

En este sentido, Durazo Montaño expuso que "dos malas propuestas no hacen una buena en ningún lado" asegurando que el movimiento encabezado por Morena, Nueva Alianza y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) seguirá luchando por un estado para toda la ciudadanía y no únicamente para los grupos privilegiados.

Cabe señalar que, aunque Ricardo Bours decidió sumarse al proyecto de "Va por Sonora" encabezado por Gándara Camou, el emecista aclaró que no declina al cargo de elección popular que se disputará el próximo 6 de junio, sino solo de una alianza "para caminar en el mismo sentido".

Señaló que con ello se suman sus proyectos políticos para la entidad, contario a restar o dividir como suele pasar en los comicios electorales, con el objeto de dar lo mejor de los dos actores públicos a la ciudadanía sonorense.

Sin embargo, Bours no recibió el apoyo de Movimiento Ciudadano, puesto que dicho partido político rápidamente dio a conocer mediante sus redes sociales que no respalda la propuesta del ex gobernador de Sonora a la vez que dejaron en claro que el Movimiento Naranja continúa firme en la contienda electoral.