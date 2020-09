Aparte de ser Presidente, tengo la suerte de ver lo hermoso que es México: AMLO

Puebla, México.- Como es costumbre, el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador compartió es sábado un mensaje a la nación a través de sus cuentas oficiales de Twitter y Youtube. En esta ocasión, realizó un corto video desde un campo de rosas en Atlixco, Puebla, donde se encuentra supervisando los programas de reconstrucción en atención a las personas afectadas por los sismos ocurridos el 19 de septiembre del 2017.

AMLO destacó que además de percibir un pago por ser el presidente de la nación, tiene la fortuna encontrarse con bellos lugares.

“Además de que me pagan por ser presidente, me paga el pueblo, tengo estos extras, tengo esta suerte, esta fortuna. En mis giras me encuentro con estas bellezas”, dijo López Obrador, mientras señalaba los rosales ubicados detrás de él.

Miren, aquí en Atlixco me encontré este rosal, se los comparto a ustedes. Pueden pensar que es cursi, pero esto es belleza, esto es México, esta es la vida”.

En la mañana, en el Zócalo, rendimos homenaje a las víctimas de los sismos; luego, inauguramos un paso vial en Tlaxcala y, más tarde, evaluamos el programa de reconstrucción en la ciudad de Puebla y en Atlixco. pic.twitter.com/qbD1wpDyrP — Andrés Manuel (@lopezobrador_) September 19, 2020

Gira presidencial

Este sábado 19 de septiembre se cumplió tres años del sismo denominado 19S, que sacudió a Puebla, Oaxaca y Ciudad de México. El movimiento telúrico ocasionó daños estructurales y dejó a cientos de personas sin un hogar, además de las perdidas humanas.

En conmemoración de dicha fecha, el presidente de la nación se trasladó a la capital de Puebla y a Atlixco para encabezar ceremonia programada en honor a las víctimas del terremoto. Además, ofreció un informe sobre los avances del Programa Nacional de Reconstrucción.