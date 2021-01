Aplazan audiencia contra Jorge Luis Lavalle por caso Odebrecht

México.- La audiencia contra el ex senador del Partido Acción Nacional Jorge Luis Lavalle Maury fue pospuesta por un juez federal, a petición de la Fiscalía General de la República.

En la audiencia que se celebrará Jorge Luis Lavalle sería presuntamente imputado por la acusación de recibir sobornos por parte de Emilio Lozoya con el fin de que aprobara la Reforma Energética.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Se trata de un implicado más en el caso Odebrecht, donde la explicación breve es que es la empresa de origen brasileño (Odebrecht) realizó soborno multimillonarios a legisladores de México con el fin de que aprobaran la Reforma Energética que propuso el ex presidente Enrique Peña Nieto.

Leer más: AHMSA ofrece en carta pagar 'en abonos' sobreprecio por planta de fertilizantes: AMLO

El Consejo de la Judicatura Federal informó de la cancelación de la diligencia judicial que estaba fijada para las 10:00 horas y añadió que dará a conocer la nueva fecha en cuanto le sea reportada.

Lavalle originalmente fue citado para una audiencia que iba a presidir el juez de control Marco Antonio Fuerte, del Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Norte, para ser imputado por los delitos de asociación delictuosa, cohecho y lavado.

La carpeta de investigación por la que había sido citado fue iniciada el 11 de agosto pasado por la Coordinación General de Investigación de la FGR, con base en la denuncia de hechos presentada por Emilio Lozoya, ex director de Pemex.

Su querella es parte de una negociación que mantiene con la Fiscalía para obtener el criterio de oportunidad, un beneficio por el que le sería otorgada la inmunidad penal en el momento en que sostenga en un juicio sus imputaciones contra los procesados.

Hasta hoy, el ex senador por Campeche es el único de los 16 políticos y ex altos funcionarios denunciados por Lozoya a quien la FGR trató de llevar ante los tribunales.

El ex director de Pemex acusa a Lavalle de ser uno de los legisladores que fueron sobornados con el dinero recibido de la constructora brasileña Odebrecht, para que aprobaran las reformas estructurales, en particular la energética.

Leer más: Lázaro Cárdenas Batel, jefe de asesores de AMLO, es vinculado a caso Odebrecht

Lozoya no estableció en su denuncia el monto del soborno, aunque Rafael Caraveo, ex subordinado del panista, sí declaró ante la Fiscalía que recibió al menos 15 maletas con dinero en efectivo y 25 millones de pesos para el ex senador.

Por lo pronto, Lavalle deberá esperar a que le vuelvan a fijar una fecha de audiencia inicial, en caso de que la Fiscalía insista en que esa es la vía para conducirlo a un eventual proceso.