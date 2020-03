Aplazan sesión en Senado de la República por denuncia de espionaje

Ciudad de México.- En el Senado de la República el caso del espionaje que denunció la bancada del PAN se entrampó e impidió que se reanudara la sesión que fue interrumpida el jueves pasado.

Los dos personajes involucrados en las pláticas, el morenista Ricardo Monreal y el panista Mauricio Kuri, se tomaron la foto, pero el desacuerdo prevalece: los blanquiazules buscan el reconocimiento de que sí fueron instalados tres micrófonos en el techo de su sala de juntas y, paralelamente, que la bancada mayoritaria acepte que no se trató de un montaje, aunque los coordinadores acordaron no hablar de montaje ni de espionaje.

Entre tanto, la sesión podría reanudarse hasta el jueves próximo, cuando se cumpla una semana de la denuncia que formuló Acción Nacional.

Todos los días estamos construyendo, hay buena actitud del senador Monreal", dijo Kuri.

"Para un servidor sí estaban los micrófonos", afirmó.

�� La Mesa Directiva del Senado informa que recibió una relatoría de los hechos denunciados por @SenadoresdelPAN.

Las investigaciones de la @FGRMexico se desarrollan de acuerdo al debido proceso y aún no se tiene ningún resultado o informe.https://t.co/VfbcDoFCR5 — Senado de México (@senadomexicano) March 10, 2020

"Hay acuerdo de todos los grupos para recobrar el buen ánimo y la conducción del Senado en armonía. Decidimos que fuera hasta el jueves (la reanudación de la sesión)", explicó Monreal.

¿Sigue pensando que fue un montaje?, se le preguntó.

"Hablé con el senador Kuri y quiero decirlo con toda firmeza: en la política tenemos que lograr entendimientos; cuando se deja la política se va a la confrontación. Y vamos a esperar a la Fiscalía. No me aventuro. Voy a esperar a la Fiscalía. No quiero afirmar que hubo montaje porque ese es un acuerdo con ellos y quiero cumplirlo".