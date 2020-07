Aplazan tres meses audiencia a Genaro García Luna en Estados Unidos debido a pandemia

NUEVA YORK.- Un juez ordenó el lunes posponer tres meses una audiencia judicial en el caso del exsecretario de Seguridad Pública de México, Genaro García Luna, debido a los retrasos en logística y preparación a juicio que fiscales neoyorquinos y el abogado de Luna están experimentando por la pandemia del coronavirus. La audiencia planeada para este jueves en la corte del distrito este de Nueva York ocurrirá ahora en octubre, ordenó el juez Brian Cogan, después de que la fiscalía solicitara el aplazamiento.

García Luna está acusado en Nueva York de tres cargos de asociación delictiva para el tráfico de cocaína y de falso testimonio.Además de la dificultad que tienen los fiscales de reunirse en la cárcel con posibles testigos para el juicio de Luna debido a la pandemia, la fiscalía asegura que aún está esperando respuesta de varios gobiernos, incluido el mexicano, en su pedido de que compartan pruebas sobre el exfuncionario mexicano.

El aplazamiento ocurre después de que la fiscalía enviara el viernes más de 60.000 páginas en documentos considerados como pruebas para el futuro juicio. Los fiscales dijeron que esas pruebas contienen declaraciones de García Luna, documentos financieros, comunicaciones interceptadas y archivos de la policía mexicana.

El exsecretario de Seguridad Pública de México, Genaro García Luna se ha declarado inocente durante el proceso que enfrenta en una corte federal de Nueva York. | Especial

Además los fiscales dijeron que es probable que en el juicio presenten pruebas sobre 43 kilos de cocaína confiscados en Brooklyn en el 2002, además de 20 kilos de cocaína confiscados en un barco en la costa de Panamá en el 2007. También planean presentar pruebas relacionadas con 22 kilos de cocaína y cuatro kilos de heroína confiscados en Nueva Jersey en el 2009.

García Luna, quien fue secretario de Seguridad Pública desde fines de 2006 a 2012 bajo el gobierno del expresidente Felipe Calderón, se ha declarado inocente de las acusaciones de los fiscales, quienes alegan que recibió enormes cantidades de dinero por parte del cartel de Joaquín “El Chapo” Guzmán a cambio de permitir que éste traficara cocaína a sus anchas.García Luna, quien vivía en Miami, fue arrestado en diciembre de 2019.

Durante el juicio a “El Chapo” celebrado a fines de 2018 e inicios de 2019 en Nueva York, el jurado escuchó al exmiembro del Cartel de Sinaloa, Jesús Zambada, testificar que entregó personalmente por lo menos seis millones de dólares a García Luna en pagos clandestinos a nombre de su hermano mayor, el jefe del cartel Ismael “El Mayo” Zambada.César De Castro, abogado de García Luna, ha dicho repetidamente que las acusaciones de Zambada fueron “absurdas” y que no existen pruebas de esas reuniones.

De acuerdo a una publicación de EFE, fiscales neoyorquinos enviaron a los abogados de García Luna, pruebas contra el exfuncionario que incluyen correos electrónicos, fotografías, transacciones financieras y comunicaciones interceptadas.En dos cartas disponibles en el sistema electrónico de los tribunales federales estadounidenses los fiscales del distrito sur de Nueva York dijeron que enviaron las pruebas a los abogados y pidieron pruebas recíprocas por parte de la defensa.

En las cartas los fiscales también dijeron que enviaron transacciones de dinero, de propiedades, informes de cuerpos de seguridad y declaraciones del acusado. El abogado de García Luna, César de Castro, dijo a The Associated Press que no había recibido aún ningún documento así que no comentaría sobre el asunto.

