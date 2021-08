Aplicarse segunda vacuna Covid-19 de otra marca no es un riesgo pero no es recomendable: López-Gatell

Ciudad de México.- El subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, informó que no es considerado como un riesgo que una persona se aplique una segunda dosis de la vacuna Covid-19 de una marca diferente a la primera dosis aplicada.

Sin embargo López-Gatell indicó que aplicarse una segunda dosis de una marca distinta no era lo más recomendable, como se ha presentando casos en México, debido a que algunas vacunas aplicadas no son aceptadas en otros países, sobre todo en la Unión Europea.

El Dr. Hugo López-Gatell dijo que una segunda dosis no representa una mejora de defensa ante el coronavirus SARS-CoV-2, por lo que no recomendaba que las personas se apliquen una segunda dosis de una marca distinta, pues sería un desperdicio en las vacunas que pueden ser aplicadas en alguien más.

“Desde el punto de vista biológico la respuesta inmune del organismo ante una segunda vacuna con otro marca, no necesariamente se mejora, tampoco implica un riesgo mayor el aplicarse la otra vacuna desde el punto de vista médico, sin embargo no recomendamos hacerlo porque la cobertura de la vacuna de lograr un efecto protector se logra cuando se completa un esquema”, mencionó el subsecretario en La Mañanera.

Respecto a la aceptación de las vacunas aplicadas en México y que no son aceptadas en el extrajero, López-Gatell explicó que no debería haber un impedimento para que las dosis de diferentes marcas no sean consideradas como seguras.

“Resulta una situación conveniente cuando otro país no reconoce una vacuna aplicada en México, pero no hay una motivación médica para pensar que se requiere una vacuna diferentes o adicional”, aseveró.

USA permite el paso sin vacuna

El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, que estaba presente en la conferencia matutina, fue cuestionado sobre las medidas que México tomará para que otros países acepten el ingreso de compatriotas a su territorio sin importar la vacuna recibida.

Marcelo Ebrard indicó que países como Estados Unidos si permite el ingreso al país aún sin estar vacunado, siempre y cuando se presente una prueba negativa a coronavirus SARS-CoV-2.

Recordó que las restricciones de seguridad e higiene sólo se aplican en los cruces fronterizos, donde no se permite el paso a viajes no esenciales.

En cuanto a la Unión Europea, el canciller Ebrard indicó que también es permitida la entrada a los países pertenecientes, en función del estado de la pandemia del país proveniente y se presente, de la misma forma, una prueba covid negativa.