Apoyamos a López-Gatell, ha hecho un buen trabajo: AMLO tras petición de nueve gobernadores que exigen su renuncia

Ciudad de México.- El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), mostró su apoyo al subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, luego de que 9 gobernadores de México, pidieran su renuncia por el trato que ha dado para atender la pandemia por Covid-19 frente a la Secretaría de Salud en el país.

AMLO aseguró que hasta el momento, el Dr. López-Gatell, junto a los expertos y científicos, han realizado un buen trabajo para realizar estrategias que han permitido el control de la pandemia por el SAR-CoV-2 en las diferentes entidades federativas.

¡Ya estás suscrito a las alertas de noticias! Ahora puedes configurar las notificaciones desde la campana

Además, dijo que este tipo de campañas no ayudaban en nada, sino todo lo contrario, pues aseguró que gobernadores, partidos políticos y medios de comunicación, han conspirado para intentar sacar del puesto a Hugo López-Gatell.

No ayuda mucho que haya esas campañas además están mal orientados”, mencionó el mandatario.

Andrés Manuel aprovechó la oportunidad para reconocer el trabajo del Dr. López-Gatell y reiterar que es un experto en epidemias que ha hecho un trabajo formidable junto al secretario de Salud, Jorge Alcocer, para tratar la pandemia en México.

Hugo López-Gatell, subsecretario de Salud/EFE

Nosotros apoyamos al doctor López-Gatell, ha hecho un buen trabajo, vamos saliendo, es un tema muy doloroso, el de la pandemia, y no debemos de mezclar las cosas”, aseveró.

Esto último haciendo referencia a que la acusaciones contra el subsecretario de Salud, tildan de tintes políticos y no en relación al trabajo que ha realizado López-Gatell en México.

“Hay diferencias políticas, eso también es legítimo, es normal, debe de haber oposición porque estamos construyendo una auténtica democracia, no una dictadura, y se tiene que garantizar el derecho a disentir pero deben tenerse ciertos límites, y no imponer el gobierno los límites, sino aprender todos auto limitarnos además, porque además la gente está muy consciente, no es el tiempo de antes”, declaró AMLO.

Te puede interesar:

Hugo López-Gatell les contesta a los gobernadores que exigen su renuncia

Diez gobernadores exigen a AMLO la renuncia de López-Gatell, hubo manejo errático de la pandemia de Covid-19