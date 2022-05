Apoyaré a candidato de Morena, pero no haré campaña: AMLO sobre elecciones de 2024

México.- El presidente AMLO aseguró que apoyará a quien resulte candidato de Morena para las elecciones de 2024, pero no hará campaña con el elegido o elegida, entre quienes figuran nombres como Marcelo Ebrard, Claudia Sheinbaum y Adán Augusto López.

En La Mañanera del 17 de mayo de 2022, Andrés Manuel López Obrador subrayó que ni siquiera durante los fines de semana haría campaña con el candidato de Morena, pues se concentrará en su labor como presidente de México.

"Ni los fines de semana (haría campaña). Ellos tienen tiempos, se están dando tiempo para eso, pero es distinto, si no tiene ocupación o ya hicieron su tarea y no le cuesta dinero al pueblo, pueden hacerlo, son ciudadanos, yo no lo voy a hacer", dijo AMLO sobre las elecciones de 2024.

El mandatario expresó que una elección presidencial es muy distinta a una elección a gubernatura estatal, recordando que todos los movimientos importantes en la historia de México se han desatado en torno a la sucesión presidencial. "En nuestra historia, son los momentos más difíciles", advirtió.

AMLO reiteró que en Morena no habrá "tapados" ni "dedazo" rumbo a la elección presidencial, pues podrá participar quien quiera en la elección del candidato.

"Ya no queremos que haya tapados y tapadas, todos destapados, todos tenemos derecho a votar y ser votados, entonces el que quiera participar que lo haga, mi consejo para todos es que ahora hay la posibilidad de saber quién es quién con las encuestas", comentó.

Desde Palacio Nacional, el presidente López Obrador elogió la labor de sus colaboradores señalados como posibles aspirantes para representar a Morena en 2024: Claudia Sheinbaum, Marcelo Ebrard y Adán Augusto López.

Sin embargo, aclaró que será el pueblo el que decidirá quién será el candidato presidencial a través de un proceso democrático.

"Yo quiero mucho a Claudia, Adán, imagínense, es mi paisano, Marcelo está haciendo un trabajo de primera (...) Aquí lo importante es quién va decidir, va a decidir el pueblo, que es el soberano, porque eso es historia, el que sean los ciudadanos los que elijan al candidato o a la candidata", aseguró AMLO.

En tono de broma, el mandatario también "destapó" a Zoé Robledo, director del IMSS, y a Hugo López-Gatell, subsecretario de Salud, como posibles candidatos de Morena.

Crean "Consorcio 4T" para apoyar candidato de AMLO

Apenas el pasado 15 de mayo, morenistas crearon oficialmente el llamado "Consorcio 4T", una agrupación política con la que buscan apoyar al futuro candidato de AMLO para 2024.

"Consorcio 4T" fue creado bajo la dirigencia de la experredista Leticia Quezada Contreras, quien tomó protesta a 110 dirigentes nacionales y 700 estatales.

La morenista aseguró que están listos para dar su respaldo al candidato presidencial que obtenga el visto bueno de AMLO, y llevan meses trabajando para conformar su estructura en todo el país.

"Estamos listos para cuando se defina el candidato a la presidencia de la República. Ahorita hay tres candidatos posibles por parte del licenciado Andrés Manuel López Obrador, vamos a esperar la línea política que vaya a dar el presidente", explicó Leticia Quezada.