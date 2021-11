Apoyaré al candidato de Morena que gane las encuestas: AMLO por presidenciales de 2024

Quintana Roo.- El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) afirmó que apoyará al candidato o candidata del Movimiento Regeneración Nacional (Morena), que resulte ganador en la encuesta interna para representar al partido en las elecciones presidenciales del 2024.

AMLO indicó que sólo podrá ayudar a quien resulte elegido a través de su voto, pues a diferencia del pasado, no destinaría recursos públicos para la campaña del representante de la llamada Cuarta Transformación (4T) en las próximas elecciones.

"Yo voy a estar con el que gane la encuesta y de una vez lo voy a decir, para no estarlo repitiendo, porque no me gusta meterme en estos asuntos, pero también para cuando se decida quién va a ser candidato de nuestro movimiento, voy a apoyar al que gane la encuesta, hombre o mujer, a ese voy a apoyar, claro, sólo con mi voto. No puedo utilizar, como era antes, los recursos públicos para beneficiar a ningún candidato y a ningún partido", declaró AMLO en su conferencia matutina desde la ciudad de Cancún, Quintana Roo.

Andrés Manuel reiteró que la encuesta es el mejor método para determinar al representante de Morena que compita en las elecciones presidenciales del 2024, pues dejará que los ciudadanos elijan en el ejercicio democrático.

Este debido a que, en su consideración, los ciudadanos conocen cómo se gastan los recursos en las campañas, por lo que son conscientes de lo que les conviene como representantes ante los comicios.

“La gente sabe quién es quién, también por eso no funciona lo de la guerra sucia, les recomendaría que no lo hagan porque no les rinde ese dinero que destinan a la propaganda, a la guerra sucia no les ayuda, pero lo peor es que los mancha”, ahondó.

López Obrador dijo que los futuros precandidatos deberán respetar al pueblo, ya que éste será quien tome la última palabra.

"No hay que menospreciar al pueblo, el pueblo es sabio, ya no es el tiempo de antes donde los de arriba decidían. Se decía: la política es asunto de los políticos y querían resolverlo todo, el desayuno y los cafés, comiendo con políticos, cenando con políticos, con los medios de información y ahora con las redes sociales. No funciona eso, no ayuda, hay que respetar al pueblo, por eso es importante lo de las encuestas, porque de ahí sale", puntualizó.