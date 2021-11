Aprobación de AMLO al tercer año es de 62%, más que EPN, Calderón y Fox: Oraculus

AMLO dice que no quiere ser recordado como un presidente mediocre y en redes sociales le responden

El mandatario ha afirmado que si la mayoría vota en su contra en la consulta popular, él abandonará la presidencia, aún si no participa el 40% del Padrón Electoral, necesario para volver vinculante la revocación de mandato.

Las cifras de aprobación del presidente Andrés Manuel López Obrador se dan a pocos meses de la consulta popular de revocación de mandato, que se llevará a cabo en marzo de 2022 y en la que los mexicanos decidirán si AMLO continúa en el poder o no.

En la última actualización de su poll of polls, Oraculus encontró que AMLO ha mantenido una aprobación mayor al 60% a lo largo de su segundo año de gobierno, alcanzando su mayor nivel al cumplir los 24 meses en el poder, cuando obtuvo un 65% de aprobación.

Raúl Durán Periodista

