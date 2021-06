Aprueba INE papeletas para consulta sobre juicio a expresidentes; habrá una versión en braille

México.- El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) avaló la papeleta que se usará para que los ciudadanos emitan su voto en la consulta popular que se realizará el próximo 1 de agosto, en la que se determinará si se comienzan investigaciones contra los expresidentes de gobiernos federales pasados.

La boleta es de color rosa con letras blancas y negras. En su contenido expone la pregunta dando un "SÏ" y un "NO" como únicas respuestas a la interrogante sobre las indagatorias a los ex mandatarios.

Por su parte, al reverso de la misma explica que "esta consulta tiene como objetivo conocer tu opinión acerca de si deben esclarecer o aclarar hechos de importancia histórica y política ocurridos en México, con la finalidad de que las autoridades competentes, en su caso, determinen cómo actuar y los mecanismos a implementar respecto a las y los posibles responsables víctimas".

En la sesión, los consejeros también aprobaron la papeleta en braille que será impresa por Talleres Gráficos de México.

Polémica en la aprobación de la boleta para la consulta popular

Cabe mencionar que la aprobación de las plantillas no estuvo exenta de polémicas. Las consejeras Carla Humphrey y Claudia Zavala protagonizaron un altercado con el consejero Uuc-kib Espadas, esto después de que este último enfatizara su rechazo por el uso de urnas electrónicas.

Humphrey Jordan lamentó que, ante la carencia presupuestal por la que pasa el INE, no se haya decidido utilizar los medios electrónicos para realizar la consulta sobre los ex mandatarios, asegurando que si no se usaron fue por miedo a la modernidad y la informática.

Sostuvo que ahora era el momento para echar mano de las urnas electrónicas, ya que se hubieran podido reducir los costos que implicará imprimir millones de boletas, tras las que ya se imprimieron para las elecciones del 6 de junio.

No obstante, Espadas contestó que los que pedían el uso de estos dispositivos se dejaban llevar por la "pasión que la ilusión modernista sigue despertando a estas alturs del siglo XXV", afirmando que las urnas electrónicas son un "espejismo".

Señaló que solo pueden acceder a su contenido unos cuantos expertos, dependiendo la veracidad de las mismas d la "opinión de unos cuantos sabios" que, de acuerdo a su perspectiva, obligarán a los ciudadanos a "creer que lo que los sabios dicen es correcto" y que, por tanto, la urna electrónica "no miente".

Sin embargo, la consejera Claudia Zavala respondió que dichas urnas son totalmente seguras, hecho validado por estudios técnicos y por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF). Ante ello, de nueva cuenta Espadas replicó que los votos por Internet no aseguran la secrecía del voto, así como tampoco evita que sean vigilados por "grupos sindicales".

Sin embargo, Carla Humphrey le reviró destacando que pareciera que algunos de los consejeros no conocen cómo operan las urnas electrónicas, ni las características con las que cuentan que impiden que sean hackeadas. Asimismo, señaló que los posicionamientos de ignorancia envían un mal mensaje a los mexicanos que viven fuera de la nación y votan mediante los medios electrónicos.

Para reforzar su postura, la consejera recordó que es gracias a Internet que se han podido celebrar las sesiones del Consejo General del INE durante la pandemia de Covid-19.