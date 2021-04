Aprueba TEPJF criterio del INE para evitar sobrerrepresentación en Cámara de Diputados

México.- La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) ratificó el acuerdo del Instituto Nacional Electoral (INE) que evita la sobrerrepresentación en la Cámara de Diputados mediante la vía plurinominal.

Además de ello, los magistrados resolvieron que, luego de las elecciones del domingo 6 de junio, la Cámara Baja del Congreso de la Unión tendrá la obligación de informar tanto al INE como al TEPJF si se respetaron los criterios que limitan la sobrerrepresentación.

El pasado 19 de marzo, el Consejo General del Instituto Electoral determinó una serie de pautas cuyo objetivo es que no se presente un escenario similar al de 2018, en donde, mediante el sistema de representación proporcional, el partido Morena había obtenido más curules que los que en realidad fueron votados en las urnas.

En sesión pública virtual, los juristas integrantes de la Sala Superior avalaron por unanimidad el acuerdo del INE en materia de sobrerrepresentación a la vez que declararon como "infundados" e improcedentes los alegatos presentados por el PAN, Morena y el Partido Encuentro Solidario contra el que se añadiera la figura de "afiliación afectiva".

La "afiliación afectiva" se aplicará, a partir de las elecciones del 6 de junio, a los partidos políticos que contienden en las elecciones en coalición o alianza con otro u otros, para que los candidatos de determinada asociación partidista acrediten su militancia en esta y, con ello, no se de el "préstamo" de suspirantes de un partido mayoritario a uno minoritario.

En este sentido, se recuerda que la Constitución establece que por ningún motivo un partido político podrá tener una cifra de diputados por ambos principios mayor al porcentaje del total de la Cámara Baja que valla más allá del 8% a los votos que obtuvo en las urnas.

Aunado a ello, los magistrados argumentaron que la resolución del Instituto Electoral en esta materia no violentó los derechos político-electorales de los aspirantes a los puestos de elección popular, aunado a que el acuerdo no se emitió de forma extemporal, como han argumentado los partidos.

En la sentencia, afirmaron que los criterios para evitar la sobrerrepresentación no cambian ni trasgreden de alguna forma a las fuerzas políticas ni a las coaliciones que se han formado, ya que, por el contrario, enfatizaron que estos solamente tienen por objetivo proteger la pluralidad en los espacios de la Cámara de Diputados.

La Sala Superior sostuvo que el INE no se extralimitó en sus funciones al decretar el acuerdo del pasado 19 de marzo, ya que el mismo no afecta las postulaciones que resulten ganadoras, así como tampoco establece que un partido no pueda postular a un actor de otro partido, sino que únicamente mandata ciertos limites y pautas para evitar la sobrerrepresentación.