Aprueba el Congreso expedir Ley de Amnistía en Sinaloa

Sinaloa.- Por unanimidad, el Congreso del Estado aprobó este jueves expedir la Ley de Amnistía del Estado de Sinaloa, que vendrá a beneficiar a aquellas personas que están recluidas en los penales por delitos menores, como aborto, sedición, robo simple y sin violencia y narcomenudeo, que lo hayan cometido por extrema pobreza y sin fines de venta.

A favor de este dictamen se pronunciaron los legisladores Horacio Lora Oliva y María Victoria Sánchez Peña, ambos legisladores de Morena, y la diputada Elva Margarita Inzunza Valenzuela, del PRI.

La Ley de Amnistía con la finalidad de fortalecer el sistema de derechos que beneficie a todas las personas, principalmente aquellas que por alguna circunstancia se encuentren en situación de vulnerabilidad, particularmente en situación de pobreza.

Con la expedición del presente Decreto, esta Sexagésima Tercera Legislatura da un paso muy importante para subsanar las deficiencias e injusticias que podrían haber estado presentes en múltiples casos ventilados ante el sistema de justicia.

Con esta Ley se decretará amnistía en favor de las personas en contra de quienes se haya ejercitado o pudiere ejercitarse acción penal ante los tribunales del fuero común del Estado de Sinaloa, que no sean reincidentes respecto del delito por el que están indiciadas o sentenciadas, por los delitos cometidos antes de la fecha de entrada en vigor de la presente Ley.

No se concederá el beneficio de esta Ley a quienes hayan cometido delitos contra la vida, la integridad corporal, secuestro o hayan utilizado en la comisión del delito violencia o armas de fuego. Tampoco se podrán beneficiar las personas indiciadas por los delitos a que se refiere el Código Penal para el Estado de Sinaloa, cuando se califique como grave la culpa del indiciado o sentenciado.

Se decreta amnistía en los casos:

1. Delitos de aborto, en cualquiera de sus modalidades, previsto en el Código Penal para el Estado de Sinaloa.

2. Por los delitos imputados a personas pertenecientes a los pueblos y comunidades indígenas que durante su proceso no hayan accedido plenamente a la jurisdicción del Estado, por no haber sido garantizado el derecho a contar con intérpretes o defensores que tuvieran conocimiento de su lengua y cultura,

3. Robo simple y sin violencia, siempre que no amerite pena privativa de la libertad de más de cinco años.

4. Por sedición, o por que hayan invitado, instigado o incitado a la comisión de otros delitos formando parte de grupos impulsados por razones políticas con el propósito de alterar la vida institucional.

5. Delitos contra la salud en la modalidad de narcomenudeo, en términos del artículo 474 de la Ley General de Salud, cuando: quien los haya cometido se encuentre en situación de pobreza, o de extrema vulnerabilidad por su condición de exclusión y discriminación, por tener una discapacidad permanente, o cuando el delito se haya cometido por indicación de su cónyuge, concubinario o concubina, pareja sentimental, pariente consanguíneo o por afinidad sin limitación de grado, o por temor fundado, así como quien haya sido obligado por la delincuencia organizada a cometer el delito.