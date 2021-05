Aprueban Comisiones del INE cancelación de tres diputaciones federales por violencia de género

México.- Las Comisiones unidas de Prerrogativas y Partidos Políticos y de Igualdad de Género y No Discriminación del Instituto Nacional Electoral (INE) aprobaron quitarle el registro a tres candidatos a diputados federales de Morena y el Partido del Trabajo, quienes mintieron al afirmar que no contaban con sentencia por violencia política en razón de género.

El protocolo de la autoridad electoral contemplaba que se haría una revisión aleatoria de todas las postulaciones, ya que se había permitido los registros de suspirantes que, bajo protesta de decir verdad, aseguraron que no tenían una sentencia firme que los señalara de agresiones sexuales, violencia hacia las mujeres o ser deudores alimenticios. No obstante, los tres casos se hallaron luego de que se interpusieran denuncias de la ciudadanía.

De forma unánime, los consejeros avalaron retirarle la postulación a Ana Elizabeth Ayala Leyva, candidata de de coalición "Juntos Hacemos Historia; Manuel Guillermo Chapman Moreno, suspirante plurinominal por Morena; y Raúl Tadeo Nava, aspirante del Partido del Trabajo.

En primera instancia, un ciudadano preguntó al INE la razón por la cual había aceptado las candidaturas de Chapman Moreno y Ayala Leyva, siendo que el Tribunal Electoral del Estado de Sonora los había hallado culpables de violencia política y acoso laboral el 2 de diciembre de 2019 y, posteriormente, en enero de 2020, la Sala Regional Guadalajara del TEPJF confirmó la resolución.

Por ello, tras analizar el caso, se pudo comprobar que, desde su cargo como alcalde de Ahome, Sinaloa, el morenista había sido denunciado por Angelina Valenzuela Benites por haber ejercido violencia política de género en su contra, del mismo modo que la tesorera municipal, Ana Elizabeth Leyva.

Chapman Morena había argumentado al INE que, de acuerdo a su visión, "no existe base jurídica para considerar que no es elegible para ser postulado como candidato a una diputación, pues lo hechos ocurrieron en 2019", no obstante, hay evidencia de una reincidencia en el mismo delito en 2020.

Ante ello, el proyecto votado llegó a la conclusión de que ambos actores políticos había incurrido en actos "que se apartan de la legalidad durante el desempeño" de sus cargos correspondientes, lo cual señalaron afecta su nueva postulación en la medida que comprueban que no llevan un modo "honesto de vida".

Por su parte, en el caso del petista Raúl Toledo Nava, el señalamiento aconteció tras que la presidenta del Instituto de la Mujer para el Estado de Morelos, Flor Desseiré Hernández, mandará una misiva al INE en la que advertía que el suspirante cuenta con una sentencia firme por violencia política de género como presidente municipal de Cuautla contra la síndica María Paola Cruz Torres.

Nava fue acusado de excluir a la funcionaria de las decisiones, impedir que llevara a cabo sus funciones, bloquear sus ingresos económicos, así como expresar que no era capaz de ejercer su cargo por el simple hecho de ser mujer. Por todo ello, los consejeros del órgano electoral votaron a favor del proyecto que abolía su candidatura para ser parte de la Cámara de Diputados.