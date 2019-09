Aprueban a Laura Rojas para presidir Mesa Directiva de Diputados

Ciudad de México.- La Cámara de Diputados aprobó la propuesta que integra la Mesa Directiva para el segundo año de ejercicio de la LXIV Legislatura, la cual será presidida por la diputada Laura Angélica Rojas Hernández (PAN).

La propuesta, surgida de un acuerdo de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), fue avalada por mayoría calificada con 349 votos a favor, 42 en contra y 37 abstenciones, y se instruyó su publicación en la Gaceta Parlamentaria.

Por lo tanto, la Mesa Directiva queda constituida de la siguiente manera: presidenta: Laura Angélica Rojas Hernández (PAN); vicepresidenta: Dolores Padierna Luna (Morena); vicepresidente: Marco Antonio Adame Castillo (PAN); vicepresidenta: Dulce María Sauri Riancho (PRI); secretaria: Karla Yuritzi Almazán Burgos (Morena); secretaria: Lizbeth Mata Lozano (PAN) y secretaria: Sara Rocha Medina (PRI).

AYÚDANOS Da click a la estrella de Google News y síguenos

También, como secretario: Héctor René Cruz Aparicio (PES); secretaria: Maribel Martínez Ruiz (PT); secretaria: Julieta Macías Rábago (MC); secretaria: Mónica Bautista Rodríguez (PRD) y secretario: Jesús Carlos Vidal Peniche (PVEM).

A las 19:26 horas la diputada Rojas Hernández rindió protesta como presidenta y ocupó su lugar en el presídium. Acto seguido, tomó protesta a los demás integrantes de la Mesa Directiva.

Previo a la votación de la planilla, la diputada anunció desde su curul que se desistiría de las acciones de inconstitucionalidad y de los amparos en los que he participado.

349 votos a favor, 42 en contra, 37 abstenciones. Avalan acuerdo relativo a la integración de la Mesa Directiva para el Segundo Año de Ejercicio de la LXIV Legislatura. La presidencia será ocupada por la dip. Laura Angélica Rojas Hernández @Laura_Rojas_ https://t.co/i6avBcKXEx — Cámara de Diputados (@Mx_Diputados) September 6, 2019

“En atención que he sido propuesta para presidir la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, quiero compartirles que en caso de resultar electa me desistiré de las acciones de inconstitucionalidad y de los amparos en los que he participado. Esto en cumplimiento a la obligación que tiene el presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados de conducirse en todo momento con imparcialidad y con institucionalidad”.