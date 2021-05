Aprueban candidatura de Evelyn Salgado a la gubernatura de Guerrero

Guerrero.- Por unanimidad este domingo el Consejo General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Guerrero (IEPC Guerrero) aprobó el registro de Evelyn Salgado Pineda como candidata de Morena a la gubernatura de Guerrero.

Tras la cancelación definitiva del registro de Félix Salgado Macedonio, su hija Evelyn Salgado Pineda será la candidata de Morena a la gubernatura de Guerrero, luego de quedar formalmente registrada por el IEPC este domingo.

En sesión extraordinaria del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Guerrero aprobó por unanimidad el proyecto de acuerdo 146/SE/02-05-2021 para sustituir la candidatura de Morena a la gubernatura del Estado.

Evelyn Salgado Pineda acudió el sábado 1 de mayo, tras resultar ganadora de la encuesta de Morena, al IEPCGro para presentar su solicitud de registró y manifestó a los militantes y simpatizantes del partido que todavía debía esperar la validación del registro.

Por otro lado, el senador con licencia, Félix Salgado aseguró que estará con su hija Evelyn en todos los eventos de campaña, para garantizar su triunfo en las próximas elecciones del 6 de junio en Guerrero.

El ex candidato a la gubernatura de Guerrero por Morena, Félix Salgado durante un mitin en el Parque de la Reina, en Acapulco, Guerrero, prometió "ch*ngar" y "bonito" al Instituto Nacional Electoral (INE) y al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) desde el Senado de la República tras la decisión de negar su candidatura debido a que no presentó gastos de precampaña.

"A ellos se les olvidó que soy senador de la República con licencia, y me van a oír mi pico en la tribuna, y ahora sí me los voya ch*ngar, me los voy a ch*ngar y bonito, ahí nos vamos a ver las caras, el INE y el Trife", advirtió.