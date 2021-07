Aprueban legisladores periodo 'extra' en la Cámara de Diputados para desafuero de Huerta y Toledo

México.- La Primera Comisión Permanente del Congreso de la Unión avaló este lunes un período extraordinario se sesiones para que la Cámara de Diputados, erigida como jurado de procedencia, ponga en la mesa de discusión el desafuero de los diputados Saúl Huerta y Mauricio Toledo; el uno acusado de abuso sexual contra menores y el otro imputado por presunto enriquecimiento ilegal.

El pasado 11 de julio, la Sección Instructora de la Cámara Baja, con tres votos a favor y uno en contra, aprobó el juicio de procedencia contra el petista Toledo Gutiérrez, a quien se le han encontrado casas, autos de lujo y millones de pesos, de los cuales no ha podido comprobar su procedencia.

Por su parte, el pasado 5 de julio, la Sección Instructora, por unanimidad de sufragios, validó el desafuero de Saúl Huerta Jiménez, quien el pasado mes de abril fue señalado por un adolescente de 15 años de intentar abusar sexualmente de él.

Leer más: VIDEO. Loret de Mola acusa a AMLO de hacer cortinas de humo para ocultar corrupción

Cabe mencionar que hubo diversas objeciones por parte de los legisladores de diferentes banderas políticas sobre discutir en un mismo día los casos.

En este sentido, el diputado del Partido del Trabajo (PT), Gerardo Fernández Noroña, solicitó que no se incluyera en el proceso de desafuero a su compañero Mauricio Toledo, esto debido a que, según él, el procedimiento ha estado lleno de "atropellos", asegurando que se trata de una venganza politica contra el petista.

Por su parte, la legisladora panista Alejandra García pidió que los temas se votaran por separado, ya que mañana mismo, además de discutirse el asunto de Huerta y Toledo, también se analizará el caso del fiscal de Morelos, Uriel Carmona, pues expuso que en esta caso en particular todavía se encuentra en consulta judicial, ya que le fue otorgada una suspensión definitiva.

En este mismo punto coincidieron los senadores de Movimiento Ciudadano (MC), Noé Castañón; PRI, Manuel Añorve; y del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Israel Zamora, ya que enfatizaron que si discuten el tema del Fiscal General de Morelos estarían desacatando la resolución del Poder Judicial.

Leer más: Yo solo respondo por mi hijo menor: AMLO tras video de su hermano recibiendo dinero

Por su parte, la morenista Mónica Fernández pidió a sus compañeros legisladores a no entrar en el terreno político y a concentrarse únicamente en aprobar o no el período extraordinario para que la Cámara de Diputados pueda resolver los juicios de procedencia. La legisladora denunció que han recibido correos "intimidatorios" para que no se discutan dichos temas.

En tanto, José Ramón Enríquez, senador de Morena, hizo un llamado a desahogar los procesos parlamentarios y luego de ello, los jurídicos, pues sostuvo que no corresponderá a los diputados federales determinar si los tres individuos son o no responsables de los delitos que se les imputan.

Con 11 votos a favor, uno en contra y dos abstenciones, la Comisión Permanente aprobó el período extraordinario para que la Cámara de Diputados, el martes 13 de julio, discuta si se les quita o no la inmunidad procesal a Saúl Huerta, Mauricio Toledo y a Uriel Carmona.