Aprueban que adultos mayores puedan acceder a beneficios con credencial distinta a la del INAPAM

Ciudad de México. - Por unanimidad la Cámara de Diputados aprobó diversas disposiciones para que los adultos mayores puedan acreditar si edad mediante identificación oficial, credencial de jubilación o pensionado o credencial que lo avale como persona adulta mayor y así gozar de los beneficios de esta ley y otros ordenamientos jurídicos aplicables.

Con 453 votos a favor se adicionará un artículo 28 Bis a la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores.

Con ello también se derogará la fracción XIX del mencionado artículo que faculta al Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM) a expedir credenciales de afiliación a las personas adultas mayores con el fin de que gocen de beneficios que resulten en virtud de la presente ley.

Pese a haber sido aprobada por unanimidad, se aprobó la reserva de la diputada Lizeth Amairani Guerra Méndez de Morena quien plantó modificar dicha disposición del dictamen para que el INAPAM continúe con la expedición de credenciales de afiliación.

Así mismo refirió que la mayor parte de las personas adultas mayores padecen alguna discapacidad motriz o limitaciones, lo que les dificulta realizar los complicados trámites para que les otorguen la credencial del INAPAM.

Por ello mencionó que es más práctico y efectivo que se identifiquen con la credencial del Instituto Nacional Electoral un documento con el que la mayoría cuenta.

Por su parte la diputada Cecilia Anunciación Patron Laviada del grupo parlamentario del PAN y secretaria de la Comisión de Atención de Grupos Vulnerables, indicó que ahora más que nunca se debe de velar por los adultos mayores, y en eso explicó transita la nueva reforma.

Explicó que con dicha reforma se abre paso a acreditar la condición de adulto mayor a través de múltiples identificaciones personales, no solo la del INAPAM, lo que significa que si el adulto mayor no tiene esta credencial o no la puede tramitar por el riesgo de contagio Covid-19, ahora podrá acceder a los beneficios y subsidios a los que tiene derecho a través de su credencial de electo o alguna identificación de pensionado o jubilado.

