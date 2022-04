Aprueban reforma a la Ley Minera; el Estado controlará el litio

Ciudad de México.- Con 298 votos a favor, 193 abstenciones y ningún voto en contra, diputados federales aprobaron ayer la reforma a la Ley Minera, en lo general, sin mover ni una sola coma a la iniciativa propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador.

En lo particular, se emitieron 266 votos a favor, 24 en contra y 183 abstenciones tras discutir la modificación a los artículos 1, 5, 9 y 10 de la Ley Minera, y el centro de la propuesta enviada por el presidente consiste en declarar de “utilidad pública la explotación, exploración y aprovechamiento del litio, por lo que no se otorgarán concesiones, licencias, contratos, permisos, asignaciones o autorizaciones en la materia. Serán consideradas zonas de reserva minera aquellas en que haya yacimientos de litio”.

De esta manera, la iniciativa para reconocer que el litio es patrimonio de la nación y que su exploración y explotación se reserva para beneficio exclusivo del pueblo de México fue turnado al Senado de la República para su discusión y votación esta misma semana.

Reforma a la Ley Minera

“La presente iniciativa tiene por objeto garantizar la autodeterminación de la nación, así como la soberanía energética del pueblo sobre el litio y demás minerales que resulten estratégicos y necesarios para la transición energética (...) así como determinar que un organismo público descentralizado se haga cargo de la exploración, explotación y aprovechamiento de dicho mineral”, dice el documento enviado al Congreso.

La reforma prevé la protección del litio como mineral estratégico de propiedad exclusiva del Estado mexicano. Esto, después de que la reforma eléctrica no alcanzara la mayoría calificada el pasado domingo 17 de abril, donde se declaraba que ese metal solo sería extraído por el Estado.

Discusión

En punto de las 14:15 horas (hora de la Ciudad de México), inició ayer la sesión ordinaria de la Cámara de Diputados con el único tema a discusión de la reforma a la Ley Minera que fue presentada la noche del domingo por el Ejecutivo federal mientras se discutía la reforma eléctrica y que fue considerada por la mayoría como de urgente resolución.

Tras las participaciones de los diputados Anuar Roberto Azar Figueroa, del PAN; José Mauro Garza Marín, de Movimiento Ciudadano, y Carlos Iriarte Mercado, del PRI; la oposición representada por las bancadas del PRI, PAN y PRD abandonaron el recinto legislativo, mientras anunciaban su voto en abstención por considerar que no debió ser de urgente resolución, puesto que requiere de un análisis más exhaustivo.

“La publicación en Gaceta Parlamentaria no se ajustó a lo que dispone nuestro marco legal y adicionalmente no está debidamente justificada la urgente resolución. Nosotros votaremos en abstención y una vez votando en abstención nos retiraremos del recinto, porque no coincidimos con violentar el Estado de derecho”, expuso Iriarte Mercado previo a abandonar el recinto.

Para entender...

Reforma eléctrica no alcanza mayoría calificada

Con 275 votos a favor, 223 en contra y 0 abstenciones se vio reflejado el dominio de la Cuarta Transformación en la Cámara baja, aun así no logró la mayoría calificada y la reforma eléctrica fue rechazada en San Lázaro el pasado domingo 17 de abril.

El presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Carlos Gutiérrez Luna, en función de lo dictado en la fracción XI del artículo 72 de la Constitución Política, desechó la propuesta de reforma del presidente Andrés Manuel López Obrador.

Tras lo acontecido en la Cámara de Diputados, el presidente presentó a los diputados la reforma a la Ley Minera, esto la misma noche del domingo.

Asimismo, expuso el tema ayer en su tradicional conferencia mañanera, calificando como un acto de traición a México por parte de un grupo de legisladores que, dijo, se convirtieron en francos defensores de empresas extranjeras. “Que no digan los vendepatrias que la reforma afectaba, no argumentaron nada en contra”.

Diferencias

1. Inicio de sesión

En punto de las 14:15 horas (hora del centro del país) inició la sesión ordinaria en la que, por mayoría, se decidió que la reforma a la Ley Minera se discutiría y votaría como de urgente resolución.

2. Retiro de diputados

Tras tres participaciones en contra de la reforma, por considerar innecesario que se vote como urgente resolución, diputados del PRI, PAN y PRD abandonaron el recinto legislativo.

3. Moción de disciplina

El diputado de Morena Pablo Amílcar Sandoval Ballesteros pidió que se certifique la ausencia de los diputados de oposición y se les descuente el día de sueldo por retirarse tras haberse tomado lista de asistencia.

4. Voto en lo general

Con 298 votos a favor, 193 abstenciones y ningún voto en contra, diputados federales aprobaron en lo general la reforma a la Ley Minera.

5. Voto en lo particular

266 votos a favor, 24 en contra y 183 abstenciones, la reforma a la Ley Minera fue aprobada en lo particular en la Cámara de Diputados. La sesión duró casi tres horas y media.