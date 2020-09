Apuesta candidato de Morena, Antonio Attolini Murra a coalición

Culiacán, Sinaloa.- Es necesario ordenar la casa de Morena de acuerdo a sus estatutos, y así eliminar duplicidad de funciones y vacíos legales, todo lo que un partido político que en la letra dice tener, pero que en la realidad falta o sobra, reconoció Antonio Attolini Murra, candidato a la Secretaría General del partido Movimiento de Regeneración Nacional.

En entrevista exclusiva para periódico EL DEBATE, Attolini Murra aseguró que en Morena no hay nada que limpiar, ya que se trata de un partido donde no hay corruptos, pero sí una carencia de ordenamiento en la que prevalecen vacíos, como la falta de nombramientos de comités ejecutivos, y excesos como los dobles cargos que tienen algunos militantes, lo cual se debe de terminar.

Aseguró que meterá en cintura al organismo que presenta amba s situaciones, hará que nunca se registre de nuevo una intervención de un tribunal, para verificar que todo esté en orden respecto al procesamiento de los problemas que se presentan al interior del partido político.

¿Qué lo motivó o hizo que decidiera buscar esta candidatura, la de secretario general del partido?

Las condiciones en las que el partido está actualmente, no solamente en términos programáticos, sino también políticos, reclama la participación de sus militantes para poder sacar del marasmo al partido, en el que han pasado los últimos 2 años, que corresponde a una discusión sobre lo más importante, lo menos, que ha sido el «quítate tú para ponerme yo», el cargo, la posición, que ha hecho que Morena se aleje de discutir qué rol quería tener ahora que somos Gobierno, que no solamente eso, sino además que hay una nobleza en el procedimiento, que es dada a la situación extraordinaria en la que estamos renovándola.

Cualquier militante podría inscribirse al proceso de renovación, por lo que las condiciones fueron puestas de tal forma que el proceso fuera lo más sencillo posible para, ya de una vez por todas, sí hacerlo.

Entonces, no solamente es urgente en términos políticos, sino que también es democratizador en términos que cualquier militante, hombre, mujer de base, podría haber levantado la mano y decir: «sí me siento capaz y me siento listo para participar en el proceso», y de ahí que haya tantos compañeros y compañeras inscritos.

Usted es joven, y normalmente quienes ocupan cargos políticos son gente mayor

No es tan sorprendente, en la medida en la que Morena es un partido joven, no solamente por la fecha de su fundación, sino también porque presenta una actitud frente a la vida propia del joven; es decir, frente al marasmo de las cosas, ya no solo internos, sino también externos, la desigualdad, la injusticia y la violencia.

En Morena, nosotros sentimos que somos capaces de transformar la realidad y ver el resultado de esa transformación para poder vivir de acuerdo a ello, pues se trata de una lucha que estamos esperando alcanzar, que es una actitud joven ante la vida, donde los viejos mantienen un estado en el que conservan las cosas porque no hay nada que hacer, y simplemente es como son las cosas y ya.

Creo que, en ese sentido, todo Morena es un partido joven. Y aunque mi acta de nacimiento tenga una fecha distinta a la de algún compañero, por ejemplo, Porfirio Muñoz Ledo, creo que ambos tenemos actitudes muy similares.

Respecto al pasado triunfo de Andrés Manuel López Obrador, ¿cómo ve a Morena en las próximas elecciones?

Yo creo que Morena tiene una diferencia fundamental con otros partidos, que es porque tiene pueblo, pueblo obradorista, hombres y mujeres que luchan y promueven la Cuarta Transformación, dentro y fuera del partido. Yo he dicho que hay más obradoristas afuera del partido que adentro.

Y eso, más que espantarlos, tiene que motivar a abrir el partido y darle cobijo a todos esos hombres y mujeres y, en ese sentido, sí somos un partido muy popular, no solo porque tenemos las preferencias electorales elevadas, sino también porque somos del pueblo. Diversas corrientes de pensamientos, distintas clases sociales e incluso personas que han militado en otro partido están ahora en el obradorismo luchando por la Cuarta Transformación, por lo que no le veo nada de sorprendente, sino que creo que es justa la idea que tenemos nosotros los obradorista al hacer política, que es construir una amplia coalición para poder acabar con la corrupción y poner fin a la impunidad.

Si son o no de otro partido, si estuvieron o no, eso en realidad no nos importa, pues no nos importa de dónde vienen, sino adonde van, porque el desastre de país que tenemos con los neoliberales requerir de todos y todas para sacarlo adelante.

Conferencia en Mazatlán de Morena

El candidato a la Secretaría General de Morena, Antonio Attolini Murra, visitó Mazatlán, donde dejó en claro que tiene grandes posibilidades para ocupar el cargo, en el que la militancia y simpatizantes se encargarán de elegir del 2 al 8 de octubre. El aspirante político comentó que para las elecciones del 2021 hay confianza de que el partido vuelva a repetir triunfos, principalmente en las gubernatura, entre las que destaca Sinaloa, donde pudiera haber una mujer que se haga cargo de dicho estado después de los comicios del próximo año.

Attolini en conferencia en Mazatlán Foto: Sergio Pérez

Attolini Murra aseguró no conocer al presidente municipal, Luis Guillermo Benítez Torres; sin embargo, no descartó que sea un buen gobernante solo por formar parte de las filas de los personajes de la política del partido de Movimiento de Regeneración Nacional. El aspirante a secretario general de Morena indicó que es necesario que se hagan encuestas para que el partido lance los candidatos idóneos al 2021.

Encuestas: Dos perfiles por la dirigencia de Morena empatan en encuesta preliminar

Mientras que la encuesta abierta para elegir al perfil que tomará la presidencia del partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena) se llevará a cabo entre los días 2 y 8 de octubre, ya se han realizado encuestas preliminares previas al proceso.

En su gira por México como parte de su campaña, el candidato a la dirigencia Antonio Attolini tuvo una parada en la ciudad de Culiacán luego de haber estado en Mazatlán horas atrás. Reveló que en estas encuestas figuran dos perfiles en un empate técnico.

El aspirante se negó a detallar de qué personajes se trató este empate, pero mencionó que se trata de un candidato hombre y una mujer.

De acuerdo con los lineamientos comunicados por el Instituto Nacional Electoral, comentó que de darse una situación similar a esta en la encuesta oficial para la renovación del partido, será necesario llevar a cabo un segundo proceso.

Al verse un diferencial menor al margen de error, los dos candidatos que ocupan las dos primeras posiciones con números similares se verán enfrentados a una segunda encuesta para determinar cuál de ellos tomará la cabeza de Morena a nivel nacional.

Attolini agregó que esta es una probabilidad, pero que, de darse el caso, se expresó que estaría encantado de trabajar de la mano de cualquiera de ellos, a quienes señaló como «obradoristas» y «de primera».

Entre otras cuestiones de las que habló durante su visita a la capital sinaloense, destaca el objetivo que tiene por abrir más el partido a la participación de más de «obradoristas» y, de esta manera, eliminar el «marasmo» de corrupción.

Destacó que el partido nació siendo un movimiento popular, y que no se puede cerrar las puertas a nadie, por lo que se busca convertir a esta mayoría social simpatizante de la Cuarta Transformación, en una mayoría política.

«Quien quiera sentirse dueño de un movimiento social, es como aquella persona que le quiere construir puertas al mar», declaró.

Hizo mención también a uno de sus objetivos al momento de tomar la presidencia de Morena, que es el buscar mayor paridad de género en los procesos electorales.

Comentó que, de tomar el puesto, implementará un mecanismo para que, de las 15 gubernaturas que se disputarán en las próximas elecciones de 2021, por lo menos unas 8 de estas sean candidaturas ocupadas por mujeres.

Candidato de Morena, Antonio Attolini Murra / Foto: Luis Gerardo Magaña

Perfil

Nombre: Antonio Attolini.

Edad: 30 años.

Lugar: Torreón, Coahuila.

Profesión: Licenciado en Ciencias Políticas.

Trayectoria: Exdirector de Vinculación Internacional del IMSS. En el 2018, vocero de Juntos Haremos Historia, coalición que llevó a Andrés Manuel López Obrador a obtener la Presidencia de México con más de 30 millones de voto. También ha sido asesor parlamentario en el Senado de la República y en el 2012 fue vocero del movimiento #YoSoy132.



¿Se aprovechan de Morena quienes ingresan por no ser tomados en cuenta en otros partidos?

No se aprovechan de la situación en que se encuentra el partido, pues se trata de hombres y mujeres convencidos de que este país no podía seguir por la misma senda del abuso, el atraco y de los privilegios para unos pocos, pues cuando Morena gobierna transformamos eso que es privilegio para unos pocos y lo convertimos en derechos para la mayoría.

Esa transformación es mucho trabajo y, la verdad, no la pasamos bien en Morena, porque cuando nosotros queremos hacer la Cuarta Transformación de la vida pública de México, los obradoristas tenemos una cita con la historia, y eso es un compromiso muy complicado, muy difícil, pero que tenemos el espíritu y el ahínco por cumplir, por lo que nadie que venga al partido o que busque un cargo la va a pasar bien, pues tenemos mucho que hacer para gobernar y sacar adelante a Sinaloa, Mazatlán, cualquier municipio que por más pequeño o grande que sea.

Gobernar con esta perspectiva es muy difícil, y más si se trata de un partido que no acepta políticos corruptos, por lo que lo único que se requiere es ordenarlo.



¿Qué lugares ha recorrido hasta el momento y cómo ha sido el recibimiento de la militancia morenista en el país?

La visita en Mazatlán corresponde a la ciudad 27 en 26 días, casi una y media por día, aunque hay lugares a los que he ido varias veces, como ocurrió con Saltillo y Torreón, donde habrá elecciones, y pues, además, soy de allá, soy lagunero.

He recorrido gran parte del país. Voy a Culiacán, me regreso a la Ciudad de México y posteriormente visito Tijuana y Mexicali, además de que falta ir a Cuernavaca y Chilpancingo, y posiblemente terminamos la gira en Mérida y Cancún, el otro extremo del país.

Los recorridos son cansados y, pues, valen la pena, ya que son parte del trabajo que hago para ser secretario general del partido del pueblo obradorista, que es lo mínimo que la militancia podría esperar de su próximo dirigente.



¿Cómo va a ser la elección y cómo puede participar la militancia para elegir al secretario general de Morena?

Del 2 al 8 de octubre se va a realizar una encuesta domiciliaria, van a ir a la casa de un hombre o mujer que, identificándose como simpatizante de Morena o militante, podrán elegir al presidente, hombre o mujer, o al secretario, hombre o mujer. Quiero decir que se trata de una competencia reñida

. Yo me siento cómodo en la posición que yo tengo como candidato a la Secretaría General, ya que los números que tiene mi equipo plantea un empate técnico en la Presidencia, por lo que va a ser muy importante que todos y todas participen, pues está muy reñido al haber dos candidatos que están en la recta final.

Sin embargo, yo creo que, como secretario general, cuento con amplias posibilidades de llegar a ocupar el cargo que seguramente tendremos. No debemos dejar solo al presidente, como creo que Morena lo ha hecho, y ahí sí es mi reclamo para abrir al partido y reactivar el proyecto político que nos convoca, y con ello dejar de pensar viéndonos el ombligo, sino volver toda vida interna a vida externa.

Por eso quiero ser secretario general, porque la posición es la encargada de sacar los acuerdos del Comité Ejecutivo, que son los acuerdos de organización, finanzas, formación política, todo lo que se discute al interior, lo cual se le debe dar seguimiento y que la gente lo vea, ya que un partido que no resuelve problemas, es un partido que no sirve; porque si no resolvemos problemas, no tenemos la confianza; y si no tenemos la confianza, nadie vota por nosotros; y si nadie vota por nosotros, no servimos de nada; y el compromiso es ganar.