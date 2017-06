Aquella reunión secreta de AMLO y Zepeda ¿Qué falló?

México.- Los resultados de las recientes elecciones en el Estado de México continúan siendo evaluadas por las implicaciones que tendrán en el 2018 en la definición de acciones y estrategias en la contienda por la presidencia de la república.

Uno de los temas que son evaluados son los errores que llevaron a Morena a fracasar en un acuerdo de izquierda para evitar que el PRI llegara a la gubernatura.

El tema es ventilado hoy en la columna Bajo Reserva que publica El Universal.

Dice que dos días antes del segundo debate de los candidatos al gobierno del Estado de México, el dirigente de Morena, Andrés Manuel López Obrador, y el aspirante perredista Juan Zepeda tuvieron un encuentro privadísimo.

De acuerdo con la versión, el 7 de mayo, don Andrés Manuel insistió al jefe de Neza que declinara a favor de la candidata morenista Delfina Gómez y, por si fuera poco, que lo hiciera el día del segundo debate, el 9 de mayo. A cambio, AMLO ofreció a don Juan un escaño en el Senado y puestos en el gabinete de doña Delfina, de ganar la elección mexiquense.

"Con un tono directo, nos comentan, y sin hablarle de usted, como le gusta al tabasqueño, Zepeda se montó en un no, no y no, con el argumento de que López Obrador había sido muy rudo y hasta majadero en su trato con el PRD".