Aranceles, una situación complicada para México

México.- Ciudad de México. La Oficina Agrocomercial de la Embajada de Estados Unidos realizó el seminario en Tendencias en Alimentos de los Estados Unidos. En medio de la situación que atraviesa la relación de los Gobiernos mexicano y estadounidense con el tema de los aranceles, conocedores en mercadotecnia, exportación e importación, así como en tendencias de consumo, aún no proyectan un futuro incierto al respecto.

Fabiola Cortés, especialista en mercadotecnia para la Oficina de Comercio de la Embajada de los Estados Unidos, destacó que este seminario tiene como objetivo enseñarle a la gente la clave de la industria de alimentos, cuáles son las tendencias en Estados Unidos y cómo se adoptan en México: «Básicamente es un evento para que nosotros como embajada estemos al pendiente de qué es lo nuevo para poder dar; yo, como especialista, dar mejores recomendaciones, también a las empresas de Estados Unidos que nos buscan de oye, sí, tu producto tiene potencial o está en un mercado apenas inicial, o está en un mercado bastante maduro, y algo de lo que sabemos es que muchas de las tendencias comienzan como de nicho y después se hace masiva, como la leche de almendra», explicó. Es decir, ver la manera de posicionar nuevos productos dirigidos a un público específico.

Aranceles

Para Fabiola Cortés, la situación actual en la relación México-Estados Unidos posiblemente no hará que cambie la relación comercial, aunque aceptó que es una situación complicada y sensible con respecto al tema de los aranceles: «Lo puedes ver con los productores locales, que se ingenian la forma de buscar tener estos productos en México. Un ejemplo: el té fermentado de kombucha, que es muy común en Estados Unidos y que lo encuentras en cualquier tienda de autoservicio, y aquí en México apenas está empezando, y ya ves a pymes haciendo este tipo de productos, entonces yo creo que el consumidor sabe lo que busca, dónde lo busca y al precio que lo quiere», indicó. Sin embargo, aceptó que esta relación bilateral sí influye mucho en los precios en México.

Gabriela Arriaga, fundadora de Leonardo 1452, primera consultora en México especializada en tendencias de consumo y creadora de Near Future Thinking, que es una herramienta para que las empresas tomen las decisiones adecuadas para anticiparse a lo que pide su consumidor, destacó que México siempre es un país que voltea a ver a su vecino del norte para saber cómo está innovando, pero en la cuestión del tema de los aranceles aún no ve preocupación: «Es pronto para verlo. Yo creo que todo se está moviendo casi cada semana. Ahorita tenemos que esperar en nuevo plazo que nos dio Trump, pero a nivel consumo yo creo que todavía no hay esa preocupación de “todo me va a salir carísimo”, o no he escuchado gente que esté tomando provisiones o que vaya corriendo al súper a comprar por si sube el precio de algo», mencionó.

Fabiola Cortés, especialista en mercadotecnia para la Oficina de Comercio de la Embajada de los Estados Unidos. Foto: EL DEBATE

Agregó que todavía se ve a un nivel político que sí tendrá alguna repercusión, pero, a nivel consumo, México está esperando a que las altas esferas se muevan para después ver cómo repercute en los bolsillos de los mexicanos.

Arriega, en su presentación, habló de la importancia de adoptar nuevas formas de compra, como lo es el uso de aplicaciones en celulares o por internet, pues facilitan la vida de los consumidores, y que ahora se ve como una tendencia en los Estados Unidos, una cuestión de ahorro de tiempo, practicidad, pues la tecnología sirve para hacer la vida más fácil, aunque aceptó que en México nunca cambiará el hábito de ir al mercado sobre ruedas a escoger los productos que se consumen.

«Si bien se piensa mucho en cómo ayudar a estas empresas americanas a que se adapten a un entorno mexicano, pero creo que también se logran rescatar muchas cosas de cómo somos en México y cómo hasta cualquier marca mexicana tendría que tomar en cuenta la conectividad o el tema de lo saludable, que ahora también es tendencia», destacó.